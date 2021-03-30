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Весна крокує! Топ-3 ідеї, з чим поєднувати вкорочену сорочку

Сьогодні, 18:38

На реальних прикладахх

Із кожним сезоном модним будинкам дедалі більше подобається нас роздягати. На зміну кроп-топам прийшли спокусливі бралети must have весни, знову популярні кардигани тепер закінчуються на талії, а піджаки можуть бути не тільки oversize. Але сьогодні докладніше зупинимося на одному з найромантичніших трендів — укорочених блузах і сорочках. Такі з'явилися на подіумах і в мас-маркеті, а потім швидко набрали популярність у мережі. Ми теж не залишилися осторонь — і зібрали 3 простих образи з укороченими сорочками, які легко повторити.

Образ №1

Фото: https://www.pullandbear.com/, zara.com, hm.com, instagram.com/whatemwore, answer.ua, accessorize.com

Культове у 80-х драпірування повернулося в більш делікатному виконанні. Кількох косих збірок на спідниці достатньо, щоб зробити вбрання ефектнішим. Босоніжки з тонкими ремінцями недарма називають naked sandals. Вони підкреслюють витонченість щиколоток і вносять нотку сексуальності.

Образ №2

Фото: bershka.com/, reserved.com/, answer.ua, cropp.com, instagram.com/isabelcamposr

Прямі джинси, кльош і кюлоти як і раніше в топі. А укорочені сорочки або блузи — найкраща для них компанія. Отримуэмо ідеальний базовий образ на будь-які випадки життя.

Образ №3

Фото: brocard.ua, shop.mango.com/, zara.com, mohito.com, instagram.com/lana.luu

Навесні квіткові принти і пастельні відтінки традиційно набирають популярність. Комбінуйте ці два тренди: спідницю довжини міді з малюнком у дрібні квіти та яскраві мюлі. Нам однаково сильно сподобався ніжний лимонний відтінок на фото зліва і альтернатива — трендовий відтінок бабл гам.

Також читайте про наймодніші кольори 2021 року.

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