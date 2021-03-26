"Бабусин" кардиган і ретро-окуляри: Дуа Липа показує, як носити тренди 80-х

+1 ідея для відпустки

Спочатку в моду повернулися в'язані речі в техніці кроше, потім — кардигани на ґудзиках. Дуа Липа, яка стала найвпливовішою зіркою за версією Time , пропонує ці два тренди поєднувати. Як саме — поп-ікона демонструє в своєму Instagram.

Співачка поділилася фото, де ніжиться на сонці біля океану. Вона позує в насиченому рожевому костюмі з шорт і мікротопа. Зверху накинутий в'язаний гачком кардиган такого ж кольору — в стилі 80-х, але яскравіше.

Фото: instagram.com/dualipa

Ретро-настрій Дуа Липа підтримала і аксесуарами. Зірка вдягнула вынтажні лавандовы окуляри і пластикове намисто родом ыз дитинства. Також цікавою деталлю стали прозорі балетки з трендовим гострим носком.

Фото: instagram.com/dualipa

Нагадаємо, що виступ Дуа Ліпи на "Греммі-2021" — один з найгучніших перформансів церемонії.

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