Американский бренд выпустил платья для тренировок со встроенными шортами и бюстгальтером (фото)

Больше никаких леггинсов

Кажется, бренды подкидывают нам все больше причин вернуться после локдауна в зал. Сначала Adidas презентовал весенний дизайн культовых кроссовок, а теперь Girlfriend Collective создал мини-платье для тренировок. Рассказываем, почему такое стоит добавить в свой вишлист.

Платья Undress Фото: girlfriend.com

Эко-ответственный бренд из США Girlfriend Collective полюбился многим своими лосинами и спортивными бра. Но в новом сезоне магазин расширяет линейку одежды для активного отдыха. На официальном сайте появились платья Undress со встроенным бюстгальтером и шортами. Они сшиты из эластичного материала FLOAT, который получают из переработанного пластика.

Платье Undress Фото: girlfriend.com

Платье Undress Фото: girlfriend.com

Ткань платья имеет индекс защиты от солнца UPF 50+. Это значит, что она пропускает только 1/50 ультрафиолетовых лучей. А поскольку материал платья еще и влагоотталкивающий, на нем не останутся следы пота.

Платье Undress Фото: girlfriend.com

Платья имеют слегка приталенный силуэт и лаконичный дизайн — никакого декора, только открытые плечи и перекрестные бретели на спине. Всего представлено 7 оттенков, среди которых желто-коричневый, лавандовый и хаки.

Платье Undress Фото: girlfriend.com

Цена демократичная — 78 долл. Помимо стандартных размеров, есть решения и для девушек plus-size.

Платье Undress Фото: girlfriend.com

Girlfriend Collective заявляет, что снимать такое платье вряд ли захочется. Но когда вещь все же износится или надоест, ее можно отправить обратно — на повторную переработку для будущих коллекций.

Напомним, прямо сейчас все обсуждают скандал вокруг Nike: лейбл МSCHF и рэпер Lil Nas без разрешения выпустили "сатанистские" кроссовки с его логотипом.

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