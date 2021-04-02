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Печворк, денім та міні: гід по наймоднішим спідницям весни та літа 2021

Сьогодні, 18:22

Головні тренди сезону

Із тенденціями весняного манікюру розібралися. На черзі інший спосіб підкреслити жіночність – модні спідниці. Цікавих рішень у весняно-літніх колекціях справді багато. І хоча деякі з них суперечать один одному (міні і максі, печворк і лаконічний дизайн), загальних рис чимало. Наприклад, силует по фігурі та різноманітні вирізи або розрізи – від стегна, посередині, на талії. Але про все по порядку! Сьогодні говоримо про тренди спідниць сезону весна-літо 2021.

Печворк

З подачі Dolce & Gabbana кожна дівчина цього літа може відчути себе трохи хіпі. Італійський бренд одним із перших захопився поєднаннями принтованих шматочків тканини. Актуальні як контрастні малюнки, так і більш гармонійні. Перший варіант яскравіший, другий – універсальніший.

Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana
Фото: matchesfashion.com

Rianna + Nina
Rianna + Nina
Фото: matchesfashion.com

Трикотажні

Багато хто вже встиг полюбити трикотажні костюми з розслабленими брюками в рубчик. Так само затишний, але більш чуттєвий варіант – трикотажні спідниці. Вони мають чудовий вигляд як у комплекті з таким же топом, так і з іншим верхом із вашого гардеробу. Головне, вибирати моделі доволі грубої в'язки. Навіть у нейтральному кольорі така спідниця зробить образ цікавішим – завдяки об'ємній фактурі.

Self-portrait
Self-portrait
Фото: matchesfashion.com

Wales Bonner
Wales Bonner
Фото: matchesfashion.com

Екстраміні

Про міні ми згадували, перераховуючи must have весни. Нагадаємо головне: цього сезону можна носити екстремально короткі спідниці, але на кожен день краще балансувати їх менш зухвалим верхом і грубим взуттям. Об'ємний піджак або світшоти підійдуть ідеально.

Gucci
Gucci
Фото: matchesfashion.com

LISA MARIE FERNANDEZ
LISA MARIE FERNANDEZ
Фото: matchesfashion.com

Прямі довжини максі

Так, часом модні будинки кидає з крайності в крайність... Тому якщо тренд на екстраміні вам не зайшов, спробуйте екстрамаксі. Ну добре, не екстра, а просто довжиною до щиколоток. Важлива умова – прямий силует. Тоді спідниця виглядає дуже делікатно і жіночно, а ви в ній – ще стрункішою і вищою.

JACQUEMUS
JACQUEMUS
Фото: matchesfashion.com

GOAT
GOAT
Фото: matchesfashion.com

З деніму

Якщо влітку в джинсах некомфортно, замініть їх джинсовою спідницею. Дизайнери роблять ставку на довжину трохи нижче коліна і поєднання різних відтінків деніму. Такі варіанти особливо витончені та пасують майже до всього.

Chloe
Chloe
Фото: matchesfashion.com

A.P.C.
A.P.C.
Фото: matchesfashion.com

У вигляді пов'язки на стегнах

З відпусткою цьогоріч, схоже, знову все складно. Зате можна подарувати собі трішки пляжного настрою, вдягнувши спідницю з імітацією пов'язки на стегнах.Це може бути класичний запах або об'ємні драпірування, банти. Шифонові спідниці виглядають максимально по-літньому, шовкові гарні й навесні.

Balenciaga
Balenciaga
Фото: matchesfashion.com

Johanna Ortiz
Johanna Ortiz
Фото: matchesfashion.com

Якщи вже ми побічно торкнулися теми локдауна, пропонуємо подивитися свіже відео Діда Панча. У новому випуску ютуб-шоу пенсіонер-влогер розповів 5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці. Дивіться відео:

Також нагадаємо, що раніше ми ділилися крутими додатками, які допоможуть прокачати свій стиль.

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