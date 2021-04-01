Мода в смартфоні: 4 додатки, щоб прокачати свій стиль

Розкриваємо секрети стилістів

Як мати модний вигляд цієї весни, вы вже знаєте. Час переходити від теорії до практики. У цій добірці знайдете додатки, які полегшать життя і додадуть впевненості в експериментах зі стилем. Вони зручні, безкоштовні, а до того ж їх обожнюють стилісти. Завантажуйте і переконаєтеся!

Pantone

Платформа: iOS, Android

Фото: pantone.com

Щороку Інститут Pantone визначає головні кольори року – аналізуючи тенденції з подіумів, streetstyle і соцмереж. Додаток допоможе бути в курсі трендових відтінків і навчить їх поєднувати не гірше від модних блогерів.

До будь-якого відтінку, який тільки можна уявити, Pantone миттєво підбирає гармонійні. Щоб не шукати колір вручну, можна зробити фото через додаток і обрати потрібний прямо з нього.

Vogue Collections

Платформа: iOS

Фото: vogue.ru

Із цим додатком ви точно не пропустите жодної колекції. Тисячі фотографій з подіуму – як останніх, так і архівних – завжди будуть під рукою. Стрічка новин дуже гнучка: можна вибрати, які покази будуть відображатися (ready-to-wear, couture, весільні та ін.), дизайнера і сезон – аж до 1996.

Також тут є розділ з тенденціями, де зібрані добірки від редакторів Vogue. Образи, що сподобалися, можна зберігати в обране або завантажувати на смартфон.

ShopLook

Платформа: iOS

Фото: apps.apple.com

Тут зручно практикуватися в створенні образів, збираючи колажі. Бібліотека речей найрізноманітніших брендів вражає і регулярно поповнюється користувачами. Не знайшли потрібного фото – тоді завантажуйте своє. Можна зберігати готові колажі, ділитися ними в додатку і підписуватися на надихаючі акаунти. Це одночасно і fashion-соцмережа.

My Wardrobe

Платформа: iOS, Android

Фото: apps.apple.com

Додаток покладе край хаосу в вашому гардеробі. Спочатку доведеться трохи попрацювати і сфотографувати всі речі, які збираєтеся носити. Потім завантажити ці знімки до віртуального гардеробу – і вуаля! Тепер жодному топу не сховатися від вас у надрах шафи.

У My Wardrobe увесь одяг наочно зібраний в одному місці і згрупований за категоріями. Можна створювати колажі і зберігати окремі образи: тоді в кишені завжди буде список ідей, що вдягнути.

Наостанок нагадуємо, що у Life Сьогодні вийшов календар подарунків на квітень-2021 . Там ви знайдете креативні подарунки на будь-який смак і свято цього місяця.

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