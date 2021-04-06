Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

7 стильных сумок, о которых все мечтают прямо сейчас

Сегодня, 16:07

Все о тенденциях весны и лета

Уверены, вы уже составили шопинг-лист с главными покупками сезона. Пора задуматься об аксессуарах, которые будут выигрышно дополнять ваши образы. Один из ключевых — сумка. Весной и летом 2021 внимание на обтекаемые формы, жизнерадостные оттенки и знакомые модели в новом прочтении. Об этих и других модных тенденциях — дальше.

Сумка-мешок

Мягкие сумки с затяжкой вместо застежки любят за их вместительность, несмотря на компактный размер. Впрочем, в этом же их минус: если в мешочке нет карманов, найти сходу нужную вещь — задача со звездочкой. Тем, кого это не пугает, стоит присмотреться к сумкам из текстиля. Можно остановиться на лаконичном атласном варианте, а можно поэкспериментировать с принтами или фурнитурой.

Ganni
Ganni
Фото: matchesfashion.com

Fendi
Fendi
Фото: matchesfashion.com

Для смартфона

Тренд на микросумки вспыхнул резко и угас, прежде чем мы разобрались, что же в них можно уместить. На смену пришел чуть более понятный вариант — сумки в размере мини. Выбирайте такую, чтобы влез смартфон, и тогда получите не только модный аксессуар, но и практичный. Особенно круто смотрятся вечерние сумочки — небанальная альтернатива клатчу, которая заодно освобождает руки для бокала вина.

Bienen-Davis
Bienen-Davis
Фото: matchesfashion.com

Jil Sander
Jil Sander
Фото: matchesfashion.com

Полукруглая

Расслабленной овальной формы или жесткий полукруг, будто очерченный циркулем. Такие сумки напоминают что-то среднее между классическими хобо (их, кстати, тоже не стоит списывать со счетов) и сумками-седло. И это еще одна интересная замена для поднадоевших "пухлых" клатчей. Небольшая ручка придает образу очарования и вносит нотку кокетства.

Bottega Veneta
Bottega Veneta
Фото: matchesfashion.com

Zara
Zara
Фото: zara.com

Сумка-багет

Продолговатая сумка в стиле Кэрри Брэдшоу задержится с нами еще не на один сезон. В 2021-м ее можно украшать цепями — металлическими и пластиковыми — или использовать цепь вместо плечевого ремня. Помимо гладких однотонных багетов, популярны изделия с текстурой или принтом. Хороший выбор для весны и лета — цветные разводы в стиле тай-дай.

Wandler
Wandler
Фото: matchesfashion.com

Pull&Bear
Pull&Bear
Фото: pullandbear.com/

Соломенная

Каждый год с наступлением тепла они торжественно возвращаются в хит-парад трендов. Сейчас в моде как объемные шопперы и привычные корзинки, так и более современные их вариации. Например, обратите внимание на необычные плетеные рюкзаки и компактные кожаные сумки, которые лишь имитируют соломенное плетение.

JW Anderson
JW Anderson
Фото: matchesfashion.com

Maison Margiela
Maison Margiela
Фото: matchesfashion.com

Все цвета радуги

Если вы не рискуете носить одежду ярких оттенков, цветная сумка — самый безопасный вариант. Салатовая, малиновая или желтая, она станет звездой в нейтральном образе и добавит весеннего настроения. Самым смелым предлагаем играть на контрастах и сочетать яркую сумку с другими жизнерадостными оттенками в наряде. Достичь цветовой гармонии поможет Pantone — одно из модных приложений для смартфона.

Mango
Mango
Фото: shop.mango.com/

Guess
Guess
Фото: answer.ua

Сумка-сеть

Раритетные авоськи вернулись на подиумы и превратились в изысканный аксессуар. Вспомнить хотя бы новые сумки Fendi в виде советских корзинок. Традиционную сетку лучше оставить для походов в магазин, а на каждый день остановиться на вариантах из кожи. Превосходно смотрятся классические сумки, поверх которых расположена сетка в тон из плотных жгутов.

Mango
Mango
Фото: shop.mango.com/

Zara
Zara
Фото: zara.com

Кстати, вы же видели самую популярную сумку в Instagram, которая набрала 5,9 млн постов?

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Топ-3 модели брюк, с которыми вы забудете про джинсы Пэчворк, деним и мини: гид по самым модным юбкам весны и лета 2021 Весна идет! Топ-3 идеи, с чем сочетать укороченную рубашку
мода сумки тренды
Реклама

Новости партнеров

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему

Популярные статьи

Сегодня, 13:06Фаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Сегодня, 10:25Фаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

Сегодня, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Вчера, 19:53Фаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

4 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Новости партнеров

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Пугачева вернулась к старому образу и рассорила сеть (фото)
Пугачева вернулась к старому образу и рассорила сеть (фото)
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять