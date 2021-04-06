7 стильных сумок, о которых все мечтают прямо сейчас

Все о тенденциях весны и лета

Уверены, вы уже составили шопинг-лист с главными покупками сезона. Пора задуматься об аксессуарах, которые будут выигрышно дополнять ваши образы. Один из ключевых — сумка. Весной и летом 2021 внимание на обтекаемые формы, жизнерадостные оттенки и знакомые модели в новом прочтении. Об этих и других модных тенденциях — дальше.

Мягкие сумки с затяжкой вместо застежки любят за их вместительность, несмотря на компактный размер. Впрочем, в этом же их минус: если в мешочке нет карманов, найти сходу нужную вещь — задача со звездочкой. Тем, кого это не пугает, стоит присмотреться к сумкам из текстиля. Можно остановиться на лаконичном атласном варианте, а можно поэкспериментировать с принтами или фурнитурой.

Ganni Фото: matchesfashion.com

Fendi Фото: matchesfashion.com

Для смартфона

Тренд на микросумки вспыхнул резко и угас, прежде чем мы разобрались, что же в них можно уместить. На смену пришел чуть более понятный вариант — сумки в размере мини. Выбирайте такую, чтобы влез смартфон, и тогда получите не только модный аксессуар, но и практичный. Особенно круто смотрятся вечерние сумочки — небанальная альтернатива клатчу, которая заодно освобождает руки для бокала вина.

Bienen-Davis Фото: matchesfashion.com

Jil Sander Фото: matchesfashion.com

Полукруглая

Расслабленной овальной формы или жесткий полукруг, будто очерченный циркулем. Такие сумки напоминают что-то среднее между классическими хобо (их, кстати, тоже не стоит списывать со счетов) и сумками-седло. И это еще одна интересная замена для поднадоевших "пухлых" клатчей. Небольшая ручка придает образу очарования и вносит нотку кокетства.

Bottega Veneta Фото: matchesfashion.com

Zara Фото: zara.com

Продолговатая сумка в стиле Кэрри Брэдшоу задержится с нами еще не на один сезон. В 2021-м ее можно украшать цепями — металлическими и пластиковыми — или использовать цепь вместо плечевого ремня. Помимо гладких однотонных багетов, популярны изделия с текстурой или принтом. Хороший выбор для весны и лета — цветные разводы в стиле тай-дай.

Wandler Фото: matchesfashion.com

Pull&Bear Фото: pullandbear.com/

Соломенная

Каждый год с наступлением тепла они торжественно возвращаются в хит-парад трендов. Сейчас в моде как объемные шопперы и привычные корзинки, так и более современные их вариации. Например, обратите внимание на необычные плетеные рюкзаки и компактные кожаные сумки, которые лишь имитируют соломенное плетение.

JW Anderson Фото: matchesfashion.com

Maison Margiela Фото: matchesfashion.com

Все цвета радуги

Если вы не рискуете носить одежду ярких оттенков, цветная сумка — самый безопасный вариант. Салатовая, малиновая или желтая, она станет звездой в нейтральном образе и добавит весеннего настроения. Самым смелым предлагаем играть на контрастах и сочетать яркую сумку с другими жизнерадостными оттенками в наряде. Достичь цветовой гармонии поможет Pantone — одно из модных приложений для смартфона.

Mango Фото: shop.mango.com/

Guess Фото: answer.ua

Раритетные авоськи вернулись на подиумы и превратились в изысканный аксессуар. Вспомнить хотя бы новые сумки Fendi в виде советских корзинок. Традиционную сетку лучше оставить для походов в магазин, а на каждый день остановиться на вариантах из кожи. Превосходно смотрятся классические сумки, поверх которых расположена сетка в тон из плотных жгутов.

Mango Фото: shop.mango.com/

Zara Фото: zara.com

Кстати, вы же видели самую популярную сумку в Instagram, которая набрала 5,9 млн постов?

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