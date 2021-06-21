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Знайомство з йогою та найкращі асани для здоров'я. Розповідаємо, з чого почати (відео)

Сьогодні, 11:22

Шанувальники йоги впевнені, що ця давня практика допомагає тримати тіло в тонусі, а серце здоровим. Які асани в цьому допоможуть і з чого почати – дізнайтеся далі

Анна Панова і Олег Панюта на занятті з йоги
Анна Панова і Олег Панюта на занятті з йоги
Фото: instagram.com/annapanova, Скріншот з YouTube

Одна із затятих прихильниць йоги – телеведуча новин "Сьогодні" Анна Панова не може прожити без йоги жодного дня. Щодня вона займається по 30 хвилин і робить це вже понад 10 років. Своїм прикладом вона надихнула свого колегу – ведучого "Сьогодні. Підсумки" Олегу Панюту. До Міжнародного дня йоги вони вирушили на заняття та освоїли асани. Отже, які ж найкращі асани для здоров'я і як почати займатися йогою – дізнайтеся далі.

Розминка

Спочатку йде легка розминка. Найголовніше для новачка в йозі – зосередитися на правильному виконанні вправ, а не їхній кількості. Також потрібно глибоко дихати. Уже на цьому етапі багато хто може почати відчувати своє тіло і навіть хруст.

Телеведуча Анна Панова прийняла цю систему фізичних вправ не одразу, але продовжила заняття, коли відчула, як поліпшується її самопочуття.

"Вона дуже класно прокачує енергію зсередини й тіло зовні. Йога працює з м'язами дуже глибоко. Насправді йогою можна дуже класно підтримати та покращити своє здоров'я", – розповіла Анна Панова.

Розминка перед йогою
Розминка перед йогою
Фото: Скріншот з YouTube

Асана "Собака мордою вниз"

Після розминки починаються складніші вправи. Тренер додає розтяжку і планки, які допомагають тілу прокинутися. Наприклад, асана "собака головою вниз" допомагає розслабити спину і ноги, хоча багатьом спочатку може здатися, що в цій позі взагалі розслабитися неможливо.

Олег Панюта і Ганна Панова під час зайняття йогою
Олег Панюта і Ганна Панова під час зайняття йогою
Фото: Скріншот з YouTube

Асани для тих, хто багато працює сидячи

Деякі статичні вправи з йоги й асани використовує реабілітолог Микола Мерзлий. Він допомагає пацієнтам відновлюватися після інсультів, травм і операцій.

Одне з таких простих вправ – поза сидячи на п'ятах, але підійде вона тим, у кого немає проблем з колінами. Потрібно сісти на п'яти, випрямити спину, розставити руки по боках та голову тримати рівно і направляти вгору. У такій позі розтягуються м'язи ніг, а також вона допомагає уникнути варикозу.

Реабілітолог показав корисні пози з йоги
Реабілітолог показав корисні пози з йоги
Фото: Скріншот з YouTube

З чого почати заняття йогою?

Йога нормалізує тиск, корисна для судин і позитивно впливає на роботу серця. Однак перед тим, як почати займатися йогою, варто проконсультуватися з фахівцем і пройти навчальний курс. Після цього можна приступити до самостійних занять.

Дивіться більше про те, як займатися йогою в сюжеті:

Раніше ми розповіли, як за допомогою йоги та медитації домогтися внутрішньої зміни свідомості.

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