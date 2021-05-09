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Чому потрібно забити на дієти: досвід українських телеведучих

Сьогодні, 14:58

Анна Панова і Марина Кухар радять не впадати в крайнощі і вибирати збалансоване харчування

Після святкових банкетів та з наближенням пляжного сезону багато хто з нас замислюється про методи боротьби із зайвими кілограмами і намагаються за три дні схуднути на 5 кг. Один з найпопулярніших, але небезпечних для здоров'я методів – дієта.

Телеведучі Анна Панова і Марина Кухар з власного досвіду знають, що підтримувати себе в хорошій формі допомагає саме збалансоване харчування.

"Втратити набрані за свята 2-3 кілограми нескладно, якщо протягом тижня відмовлятися від швидких вуглеводів, а вечерю замінити склянкою кефіру або овочевим салатом на оливковій олії. І не потрібно мучити себе дієтами! Різкі обмеження після "харчового розгулу" – суцільний стрес", – зазначила Анна Панова.

Фото: instagram.com/annapanova

Важливо навчитися прислухатися до потреб свого організму. Так Марина Кухар змогла вивести для себе кілька простих правил в харчуванні, які поступово перетворилися на звички.

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Оскільки ведуча ранкових випусків новин прокидається вдосвіта – зізнається, що категорично не може снідати. Тому знайшла спосіб, як менше шкодити організму улюбленою ранковою кавою. Спосіб простий – чайну ложку чорного тмину запити склянкою води. Можна вживати впродовж місяця, потім пару місяців перерва.

Фото: instagram.com/maryna.kukhar

"Ще одна з корисних звичок – відмовитися від м’яса – повністю чи частково, це вже як кому до вподоби. Я їм справді багато овочів та фруктів. А ще сезонні ягоди, сири та кисломолочні продукти – завжди під рукою замість перекусів. Щодо способу приготування – страви краще запікати, аніж смажити", – розповіла Марина Кухар.

Ведучі переконані, що найважливіше у формуванні раціону – піклуватись про своє здоров'я. Виснаження дієтами, як і переїдання – нікому не підуть на користь.

"Я ніколи не сиділа на дієтах. Безумовно, потрібно любити своє тіло навіть із зайвими кілограмами. Але якщо ми себе любимо, то насичуємо свій організм корисними продуктами і не забуваємо про фізичні навантаження", – поділилася Ганна Панова.

Марина Кухар додає, що все, що ми робимо, повинно дарувати задоволення. І їжа в першу чергу.

Раніше ми розповідали, як почати правильно харчуватися: 11 важливих рад.

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