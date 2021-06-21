Міжнародний день йоги: історія, привітання і тематичні картинки

Крім Дня літнього сонцестояння, сьогодні відзначається Міжнародний день йоги. Якщо ваші знайомі практикують заняття йогою, у вас є привід привітати їх зі святом.

З Днем йоги Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, у світі відзначається самобутне і відносно молоде свято – Міжнародний день йоги. Яка його історія та значення, а також як можна привітати йогів з їхнім днем, читайте в нашій статті.

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Міжнародний день йоги: історія свята

Незважаючи на багатовікову давність самого вчення йоги, свято, яке їй присвячене, з'явилося зовсім недавно. Міжнародний день йоги на офіційному рівні було засновано резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2014 року.

Ініціатором встановлення свята став прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Це не дивно, адже саме ця країна по праву вважається батьківщиною йоги, де це вчення культивується здавна.

Також невипадковий вибір дати свята. Міжнародний день йоги приурочений до Дня літнього сонцестояння і проводиться в найдовший день у році, 21 червня.

Цю ідею підтримали всі 175 держав, що входять до Генасамблеї ООН. І вже наступного року День йоги вперше було відсвятковано у загальносвітовому масштабі.

Значення свята йоги

Міжнародний день йоги було засновано з метою підвищення обізнаності світової громадськості про користь йоги для фізичного і психологічного здоров'я, прийняття цього способу життя і філософії. В умовах сучасного світу з величезними навантаженнями на психоемоційну природу людини саме йога відіграє важливу роль для здоров'я людей.

Слово йога в перекладі з санскриту означає "з'єднання" або "зв'язок", що символізує з'єднання тіла і свідомості як єдиного цілого.

Йога включає в себе досягнення гармонії тіла і духу, медитації, вивчення філософії, комплекси фізичних і дихальних вправ, самодисципліну, дослідження таємниць власної свідомості і психіки.

Привітання і вірші з Міжнародним днем йоги

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Всех, кто йогу уважает

Я сегодня поздравляю,

Философией высокой

Вдохновляться вам желаю.

З Днем йоги Фото: Pinterest

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Вітаю з Днем йоги і хочу побажати завжди посідати позу щасливої людини в цьому житті. Нехай йога дарує можливість відчути себе впевненіше, нехай після занять душа злітає високо до хмар мрій, а тіло наповнюється неймовірною бадьорістю і силою.

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Дарит йога пусть здоровье,

Силы, крепость вам несет,

Равновесие по жизни

И гармонию дает.

З Днем йоги Фото: Pinterest

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Всіх любителів асан вітаємо з Днем йоги! Бажаємо вам знайти мир і гармонію з самими собою, спрямовувати життєву енергію в правильне русло, нехай душа завжди буде сповнена любов'ю і добром!

З Днем йоги Фото: Pinterest

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Гибкость, грация, здоровье,

Легкость, стойкость и покой,

Йога дарит радость, счастье,

Чтобы быть в ладах с собой.

З Днем йоги Фото: Pinterest

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