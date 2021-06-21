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Знакомство с йогой и лучшие асаны для здоровья. Рассказываем, с чего начать (видео)

Сегодня, 11:22

Поклонники йоги уверены, что эта древняя практика помогает держать тело в тонусе, а сердце здоровым. Какие асаны в этом помогут и с чего начать – узнайте далее

Анна Панова и Олег Панюта на занятии по йоге
Анна Панова и Олег Панюта на занятии по йоге
Фото: instagram.com/annapanova, Скриншот из YouTube

Одна из ярых поклонниц йоги – телеведущая новостей "Сегодня" Анна Панова не может прожить без йоги ни одного дня. Ежедневно она занимается по 30 минут и делает это уже более 10 лет. Своим примером она вдохновила своего коллегу – ведущего "Сегодня. Итоги" Олегу Панюту. К Международному дню йоги они решили отправиться на занятие и освоить асаны. Итак, какие же лучшие асаны для здоровья и как начать заниматься йогой – узнайте далее.

Разминка

Вначале занятия идет легкая разминка. Самое главное для новичка в йоге – сосредоточиться на правильном выполнении упражнений, а не их количестве. Также нужно глубоко дышать. Уже на этом этапе многие могут начать чувствовать свое тело и даже хруст.

Телеведущая Анна Панова приняла эту систему физических упражнений не сразу, но продолжила занятия, когда ощутила, как улучшается ее самочувствие.

"Она очень классно прокачивает энергию изнутри и тело внешне. Йога работает с мышцами очень глубоко. На самом деле йогой можно очень классно поддержать и улучшить свое здоровье", – рассказала Анна Панова.

Разминка перед йогой
Разминка перед йогой
Фото: Скриншот из YouTube

Асана "Собака мордой вниз"

После разминки начинаются более сложные упражнения. Тренер добавляет растяжку и планки, которые помогают телу пробудиться. Например, асана "собака головой вниз" помогает расслабить спину и ноги, хотя многим изначально может показаться, что в этой позе вообще расслабиться невозможно.

Олег Панюта и Анна Панова на йоге
Олег Панюта и Анна Панова на йоге
Фото: Скриншот из YouTube

Асаны для тех, кто много работает сидя

Некоторые статические упражнения из йоги и асаны использует реабилитолог Николай Мерзлый. Он помогает пациентам восстанавливаться после инсультов, травм и операций.

Одно из таких простых упражнений – поза сидя на пятках, но подойдет она тем, у кого нет проблем с коленами. Нужно сесть на пятки, выпрямить спину, расставить руки в стороны и голову держать ровно и направлять вверх. В такой позе растягиваются мышцы ног, а также она помогает избежать варикоза.

Реабилитолог показал полезные позы из йоги
Реабилитолог показал полезные позы из йоги
Фото: Скриншот из YouTube

С чего начать занятия йогой?

Йога нормализует давление, полезна для сосудов и положительно влияет на работу сердца. Однако перед тем, как начать заниматься йогой, стоит проконсультироваться со специалистом и пройти обучающий курс. После этого можно приступить к самостоятельным занятиям.

Смотрите больше о том, как заниматься йогой в сюжете:

Ранее мы рассказали, как с помощью йоги и медитации добиться внутреннего изменения сознания.

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