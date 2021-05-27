ТОП-10 помилок новачків у йозі та як їх уникнути

Пробуєте йогу, а вам то заняття "не зайшло", то розслабитися не вийшло? Можливо, ви неправильно все робите: яких помилок у йозі потрібно уникати – у статті

Через помилки, які роблять новачки, може не заладитися вся йога-практика Фото: Pexels

Йога – практика для тіла і душі, коли ми вчимося тренуватися особливим чином і потім розслаблятися. Але в практиці йоги, як і в будь-якій активності, є свої правила, без яких не досягнеш очікуваного результату. Яких помилок найчастіше припускаються новачки в йозі і як їх уникнути, розповіла йога-тічер, консультантка щодо поліпшення якості життя Олена Лазарєва.

Олена Лазарева Фото: пресслужба

Чому потрібен тічер, а самостійних онлайн-занять недостатньо?

Передовсім важливо розуміти, що йога – це не панацея від усіх бід, і намагатися нею вирішити проблеми як душевні, так і тілесні, та ще без наставника – небезпечно. У йозі чимало небезпечних асан (поз, вправ), які новачки без учителя не опанують чи виконають неправильно. Навіть заняття онлайн (мовляв, ввімкну ютуб і буду повторювати за тренером) для новачків – це ризик неправильно виконаного дихання і пози, що може нашкодити здоров'ю.

Тому важливо знайти свого тічера (вчителя, наставника) і бажано повправлятися з ним наживо і тільки потім переходити до онлайн-занять. Їх можна проводити з професійними вчителями, які дають вам постійний зворотний зв'язок, обговорити свою "історію хвороби", перенесені травми, ті чи інші незручності, які виникають під час виконання асан.

Навіть після набутого досвіду практики новачкам (та й не зовсім новачкам) корисно періодично бувати на "живих" заняттях і відбудовувати асани, щоб розум і тіло звикли і запам'ятали правильні положення.

Крім цього, часто якісним заняттям заважають прості помилки, усунувши які, ви помітите колосальну різницю.

Помилка № 1 – незручний одяг

Через незручний, "задушливий" одяг, який сковує рухи, може виникнути відчуття, що дихати важко. Також якщо одяг з матеріалів, які не пропускають повітря, може статися перегрів.

Одяг для йоги повинний "дихати" і не сковувати рухів Фото: unsplash.com

Тому не завжди ваші спортивні шорти або улюблена майка – те, що треба: одяг для йоги має бути зручним, не сковувати рухи – але і не теліпатися, а ще добре тягнутися. Тепер багато брендів випускають одяг для спорту, зокрема і для йоги, вона добре облягає тіло, "дихає" і допомагає не відвертати увагу.

Помилка № 2 – незручний йога-мат або килимок для йоги

Якщо ви вперше прийшли на заняття і свого килимка у вас немає, то вам запропонують студійний. Але для регулярних занять як удома, так і в студії краще мати власний. Важливий момент – він не повинен ковзати, руки і ноги на ньому мають прилягати щільно.

Інакше ви можете ковзнути, упасти й отримати травму. Або постійно доведеться витирати спітнілі руки, поправляти коврик – яка вже тут концентрація і користь від йоги?

Помилка № 3 – їсти перед заняттями

Зовсім голодним прийти на заняття неправильно: організм повинен мати ресурс, особливо якщо ви цілий день працювали і втомилися. Йога – це не "кач" у залі, але якщо ви прийдете на заняття з повним шлунком, то вам важко буде виконувати асани, а тим паче дихальні практики. Тому постарайтеся поїсти за 2-1,5 години до занять. І обов'язково беріть на тренування чисту питну воду.

Помилка № 4 – мовчати про свої проблеми зі здоров'ям

По-перше, перед тим, як прийти на заняття, важливо дізнатися, до якого тренера ви збираєтеся, який стиль йоги він викладає. Якщо ви прийдете і вже на місці дізнаєтеся, що буде заняття з активної хатха-йоги, а у вас щойно зажило розтягнення зв'язок на зап'ясті – то краще не починати.Професійний йога-тічер завжди запитає новачків, чи є у кого "тонкі місця" або проблеми зі здоров'ям.

І вам не слід мовчати, а якщо вже зовсім соромитеся, то можна підійти до вчителя перед початком занять і повідомити. Не можна приховувати ваш справжній стан здоров'я від тренера: так ви ризикуєте отримати нову травму або погіршити самопочуття. Не мовчіть і про перенесені раніше травми, навіть якщо це було давно.

Помилка № 5 – рівнятися на "стариків" і дуже старатися

Знову ж, учитель розповість про проміжні положення в асанах, якщо ви тільки починаєте і ще не такі гнучкі та вмілі, як ті, хто давно практикує йогу. Але не намагаєтеся переплюнути "стариків" чи самого вчителя: вони теж колись починали, тому виконуйте все в своєму темпі. А якщо якісь асани поки що взагалі вам не під силу – постійте і поспостерігайте.

Помилка № 6 – мовчати, якщо боляче, і отримати травму в процесі

Якщо в процесі не просто трохи болісно, а боляче і складно – це значить, що ви близькі до травми, а не те, що йога працює. Асани не робляться через біль, не соромтеся запитувати у вчителя і говорити про ваш стан, він допоможе розібратися, де норма, а де ви за крок до травми.

Помилка № 7 – відвертати увагу на телефон, думати про проблеми

Якщо ви будете думати про те, що вам ось-ось зателефонують з роботи, і поглядати на мобільник кожну хвилину, ви не зможете зосередитися або розслабитися. Тобто ви не "увійдете" в тіло, а це буде вже не йога.

Під час йоги важливо бути зосередженим і не відволікатися Фото: Pexels

Крім цього, постійне відвертання уваги – це шлях до того, щоб пропустити сигнал про гіпернавантаження, не відчути болю і отримати травму.

Помилка № 8 – неправильно дихати й ігнорувати зауваження щодо дихання

Дихання важливе в йозі, як і правильне виконання асани. Не пропускайте вказівки вчителя щодо правильності дихання, адже саме від цього залежить мало не половина успіху. Можливо, деякі асани даються вам важко саме тому, що ви не так дихаєте.

Помилка № 9 – спізнюватися на початок заняття

Так, спізнюватися на йогу – не тільки ознака вихованості та дотримання норм пристойності. Якщо ви не встигнете, то пропустите важливий меседж про майбутню практику, налаштування на саме заняття, на медитацію.

Учитель дає такі настанови на самому початку. Тому намагайтеся приходити вчасно.

Помилка № 10 – іти з шавасани

Шавасана – одна з важливих асан у йозі, яка виконується в кінці практики і призначена для розслаблення. Потрібно просто лежати, слухати тічера і релаксувати. Здавалося б, що може бути простіше, але дехто або встає і йде взагалі, або лежить з відкритими очима, розмовляє з колегою і тим заважає іншим. Професійні йоги кажуть: вся йога-практика – це прелюдія до шавасани, а піти з неї – пропустити головне.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як розвантажити свій мозок і навіщо медитувати.

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