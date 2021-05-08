Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

Михайло Заливако впевнений, що дівчина досі не може відпустити минуле

Джессіка Чегі Фото: instagram.com/antoniajessica

У 10 випуску "Холостяка-11" Михайло Заливако знайомився з рідними і близькими Розалі, Ані, Джессіки і Даші. Кожна із зустрічей з батьками пройшла тепло – всі отримали приємні емоції, але в результаті проєкт все ж мала залишити одна з дівчат.

До речі, в Мережі раніше обговорювали, що переможницею стала Анна Богдан. Що ж, цілком імовірно, адже дівчина пройшла до фіналу проєкту.

Багатохто також думав, що переможницею стане Джессіка. На жаль, дівчина залишила проєкт в цьому випуску.

"Джессіко, у нас з тобою особлива історія, яка мене зачепила з першої зустрічі. Але я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму сьогоденню та майбутньому", – звернувся до Джессіки Михайло на церемонії троянд.

Фото: кадр з проекту

Михайло впевнений, що дівчину "надломили" минулі стосунки, де їй зрадив коханий, а також – її дитинство. У Джесіки складні стосунки з батьками, які виїхали на заробітки до Угорщини, залишивши дочку на бабусю і дідуся.

"Вона намагається тримати дистанцію, не може до кінця розкритися", – каже Заливако.

Раніше ми розповідали, хто залишив проєкт в дев'ятому випуску.

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