Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дарина Ставничий залишила проєкт Холостяк в 11 випуску

Сьогодні, 23:05

Дівчина поїхала додому за крок до фіналу проєкту Холостяк-11. Михайло Заливако вручив троянди Ані і Розалі

Дар'я Ставнича
Дар'я Ставнича
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Пройшла одна з найнапруженіших церемоній троянд на проєкті "Холостяк-11". Вона була останньою, адже попереду – фінал, де Михайло Заливако назве переможницю.

У цьому випуску проєкт залишила чемпіонка з бігу Даша Ставнича. Михайло Залівако пояснив, чому дівчина відправилася додому за крок до фіналу.

Даша Ставнича
Даша Ставнича
Фото: Скриншот из видео

У цьому епізоді "Холостяка" Михайло знайомив дівчат зі своїми рідними. Даша була єдиною з решти учасниць, кого Заливако познайомив не тільки з матір'ю і друзями, але і батьком і сестрою, які живуть в іншому місті.

"Тільки тебе я познайомив з татом, тільки тобі я показав місця з дитинства. Але мені здалося, що ти ніби була не зі мною", – пояснив Залівако.

Даша дуже переживала стосовно того, що вона не знайшла спільну мову з його мамою. Мама Заливако, Лариса, зазначила, що не бачить почуттів Даші до свого сина.

"Мама прийме будь-яке моє рішення. Даша, ти закрилася від мене. Я не можу бути з тією, яка так часто всього боїться – мене, моїх рідних, стосунків", – звернувся до дівчини Заливако.

Раніше ми розповіли, хто залишив проєкт в десятому випуску "Холостяка-11".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
На маму чи тата? На кого схожий Холостяк Михайло Заливако (голосування) Як насправді знімають Холостяка - Анна Богдан описала обстановку Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу
Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярні статті

Сьогодні, 16:17Зірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

Сьогодні, 14:03Смачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Сьогодні, 10:26Зірково

Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової, і вона сама чарівність

Сьогодні, 09:43Зірково

Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

Сьогодні, 08:48Психо

Яка тварина відповідає кожному знаку зодіаку

Сьогодні, 05:12Психо

Гороскоп на сьогодні 14 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не проспить свій шанс підкорити будь-яку вершину!

Вчора, 04:50Психо

Гороскоп на сьогодні 13 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, не скигліть!

12 травняЗірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

12 травняЗірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

12 травняЗірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

12 травняЗірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

12 травняЗірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

12 травняЗірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

12 травняМодно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

12 травняПартнерський матеріал

Катерина Кононенко: "Своїм прикладом надихаю на перемогу!"

12 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти