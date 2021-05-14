Дарина Ставничий залишила проєкт Холостяк в 11 випуску

Дівчина поїхала додому за крок до фіналу проєкту Холостяк-11. Михайло Заливако вручив троянди Ані і Розалі

Дар'я Ставнича Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Пройшла одна з найнапруженіших церемоній троянд на проєкті "Холостяк-11". Вона була останньою, адже попереду – фінал, де Михайло Заливако назве переможницю.

У цьому випуску проєкт залишила чемпіонка з бігу Даша Ставнича. Михайло Залівако пояснив, чому дівчина відправилася додому за крок до фіналу.

Даша Ставнича Фото: Скриншот из видео

У цьому епізоді "Холостяка" Михайло знайомив дівчат зі своїми рідними. Даша була єдиною з решти учасниць, кого Заливако познайомив не тільки з матір'ю і друзями, але і батьком і сестрою, які живуть в іншому місті.

"Тільки тебе я познайомив з татом, тільки тобі я показав місця з дитинства. Але мені здалося, що ти ніби була не зі мною", – пояснив Залівако.

Даша дуже переживала стосовно того, що вона не знайшла спільну мову з його мамою. Мама Заливако, Лариса, зазначила, що не бачить почуттів Даші до свого сина.

"Мама прийме будь-яке моє рішення. Даша, ти закрилася від мене. Я не можу бути з тією, яка так часто всього боїться – мене, моїх рідних, стосунків", – звернувся до дівчини Заливако.

Раніше ми розповіли, хто залишив проєкт в десятому випуску "Холостяка-11".

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