Юля Зайка просила зустрічі з холостяком два тижні і не чекала, що її повернуть на проєкт

Дівчина розповіла, як їй вдалося домогтися уваги Михайла Заливако

Фото: instagram.com/holostyakstb

Несподіване повернення Юлі Зайки на "Холостяк-11" було шоком для багатьох глядачів, але не сценарієм. Принаймні так каже сама учасниця. В Instastories Юля розповіла, як домагалася уваги Михайла Заливако і хто повернув її на проєкт.

За словами Зайки, вона два тижні просила творців "Холостяка-11" організувати їй зустріч з головним героєм. Це повністю було її рішення, вона хотіла сказати Міші, що любить його.

Скріншот: instagram.com/stories/julz_seven

"Розмовляла з керівництвом проекту. Телефонувала, написувала всім, кому могла. Мені дали шанс відправити лист, а далі вже вибір за Мішею: приїжджати чи ні", – розповіла Юля.

Скріншот: instagram.com/stories/julz_seven

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Скріншот: instagram.com/stories/julz_seven

У Юлі запитали, чи не було це все заздалегідь сплановано, адже після їхньої зустрічі з холостяком, пара поїхала до мами Зайки. На це дівчина відповіла, що в той самий день її мама і знімальна група чекали результату їхньої розмови із Заливако, і тільки після позитивної відповіді почали готуватися до їхнього приходу.

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