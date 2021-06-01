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Японо-британська співачка помічена з найманим вбивцею

Сьогодні, 18:51

Цього літа почнуться зйомки четвертого фільму серії "Джон Вік", в якому головну роль найманого вбивці грає Кіану Рівз. Сиквел бойовика поповнився ще однією яскравою зіркою

"Джон Вік"
"Джон Вік"
Фото: lionsgate.com

Японсько-британська співачка Рина Саваяма приєднається до акторського складу четвертого "Джона Віка" – екшен-франшизи з Кіану Рівзом в ролі найманого вбивці, який намагається покінчити зі своїм небезпечним кримінальним минулим. До речі, раніше з'явилася інформація про нову можливу роль Кіану Рівза – лиходія Крейвена-Мисливця.

Фільмування сиквела стартують вже дуже скоро, проте яку саме роль зіграє азіатська зірка – поки не розкривається.

Ріна Саваяма
Ріна Саваяма
Фото: wikipedia.org

А поки фільм готується, пропонуємо насолодитися останньою частиною "Джона Віка" на OLL.TV.

Сюжет фільму "Джон Вік 3"

Колишній найманий вбивця Джон Вік на прізвисько Баба-Яга отримує смертельний вирок від могутньої співдружності кілерів. Він порушив професійний кодекс, скоївши вбивство на території недоторканного готелю "Континенталь", і тепер його страта стала справою принципу для верховного Правління злочинних кланів. Безліч найманців йде по сліду Джона Віка, якому не вдається знайти притулок навіть в Нью-Йоркській міській бібліотеці. Переконавшись, що число переслідувачів не зменшується, незважаючи на всі його фантастичні зусилля, Джон Вік намагається домовитися. Однак ціна за помилування виявляється занадто висока навіть для нього...

"Джон Вік 3"
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Разом з Кіану Рівзом в третьому фільму зіграли Хеллі Беррі, Лоуренс Фішберн, Марк Дакаскос та інші.

Прем'єра фільму "Джон Вік 4" запланована на 2022 рік.

Тим часом в Україні вийшов новий епохальний серіал "Сага". Найцікавіші подробиці зйомок можна подивитися в ролику:

Раніше на OLL.TV вийшов новий спецепізод серіалу "Друзі".

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