Японо-британська співачка помічена з найманим вбивцею

Цього літа почнуться зйомки четвертого фільму серії "Джон Вік", в якому головну роль найманого вбивці грає Кіану Рівз. Сиквел бойовика поповнився ще однією яскравою зіркою

"Джон Вік" Фото: lionsgate.com

Японсько-британська співачка Рина Саваяма приєднається до акторського складу четвертого "Джона Віка" – екшен-франшизи з Кіану Рівзом в ролі найманого вбивці, який намагається покінчити зі своїм небезпечним кримінальним минулим. До речі, раніше з'явилася інформація про нову можливу роль Кіану Рівза – лиходія Крейвена-Мисливця.

Фільмування сиквела стартують вже дуже скоро, проте яку саме роль зіграє азіатська зірка – поки не розкривається.

Ріна Саваяма Фото: wikipedia.org

А поки фільм готується, пропонуємо насолодитися останньою частиною "Джона Віка" на OLL.TV.

Сюжет фільму "Джон Вік 3"

Колишній найманий вбивця Джон Вік на прізвисько Баба-Яга отримує смертельний вирок від могутньої співдружності кілерів. Він порушив професійний кодекс, скоївши вбивство на території недоторканного готелю "Континенталь", і тепер його страта стала справою принципу для верховного Правління злочинних кланів. Безліч найманців йде по сліду Джона Віка, якому не вдається знайти притулок навіть в Нью-Йоркській міській бібліотеці. Переконавшись, що число переслідувачів не зменшується, незважаючи на всі його фантастичні зусилля, Джон Вік намагається домовитися. Однак ціна за помилування виявляється занадто висока навіть для нього...

Разом з Кіану Рівзом в третьому фільму зіграли Хеллі Беррі, Лоуренс Фішберн, Марк Дакаскос та інші.

Прем'єра фільму "Джон Вік 4" запланована на 2022 рік.

Тим часом в Україні вийшов новий епохальний серіал "Сага". Найцікавіші подробиці зйомок можна подивитися в ролику:

Раніше на OLL.TV вийшов новий спецепізод серіалу "Друзі".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися