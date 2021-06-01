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Японо-британская певица замечена с наемным убийцей

Сегодня, 18:51

Этим летом начнутся съемки четвертого фильма серии "Джон Уик", в котором главную роль наемного убийцы играет Киану Ривз. Сиквел боевика пополнился еще одной яркой звездой

"Джон Уик"
"Джон Уик"
Фото: lionsgate.com

Японско-британская певица Рина Саваяма присоединится к актерскому составу четвертого "Джона Уика" – экшен-франшизы с Киану Ривзом в роли наемного убийцы, который пытается покончить со своим опасным криминальным прошлым. Кстати, ранее появилась информация о новой возможной роли Киану Ривза – злодея Крейвена-Охотника.

Съемки сиквела стартуют уже очень скоро, однако какую именно роль сыграет азиатская звезда – пока не раскрывается.

Рина Саваяма
Рина Саваяма
Фото: wikipedia.org

А пока фильм готовится, предлагаем насладиться последней частью "Джона Уика" на OLL.TV.

Сюжет фильма "Джон Уик 3"

Бывший наемный убийца Джон Уик по прозвищу Баба-Яга получает смертельный приговор от могущественного содружества киллеров. Он нарушил профессиональный кодекс, совершив убийство на территории неприкосновенного отеля "Континенталь", и теперь его казнь стала делом принципа для верховного Правления преступных кланов. Полчище наемников идет по следу Джона Уика, которому не удается найти убежище даже в Нью-Йоркской городской библиотеке. Убедившись, что число преследователей не уменьшается, несмотря на все его фантастические усилия, Джон Уик пытается договориться. Однако цена за помилование оказывается слишком высока даже для него...

"Джон Уик 3"
смотрите на olltv
Смотреть

Вместе с Киану Ривзом в третьем фильма сыграли Хэлли Берри, Лоуренс Фишборн, Марк Дакаскос и другие.

Премьера фильма "Джон Уик 4" запланирована на 2022 год.

Тем временем в Украине вышел новый эпохальный сериал "Сага". Самые интересные подробности съемок можно посмотреть в ролике:

Ранее на OLL.TV вышел новый спецэпизод сериала "Друзья".

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