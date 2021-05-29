Чому Круелла де Віль ненавидить далматинців? Новий фільм нарешті розкрив цю таємницю

Виявляється, не все так просто. Будете йти у кінотеатр, візьміть із собою носовичка! Там є над чим посміятися і поплакати

З 27 травня в українських кінотеатрах показують фільм "Круелла" Фото: Сьогодні

З 27 травня в українських кінотеатрах показують кримінальну комедію "Круелла" від Disney.

Саме з цього фільмі ми нарешті дізнаємося, що стало причиною особистої драми Круелли (вона ж Стервелла) де Віль із бунтівних хітів нашого далекого дитинства "101 далматинець" і "102 далматинця".

Виявляється, там не все так просто. Будете йти в кінотеатр, візьміть із собою носовичка! Там є над чим посміятися і поплакати.

Фото: Disney

Отже, кілька слів про сюжет: ексцентрична дівчинка Естелла живе з меланхолійною матір'ю і мріє стати найкращим у світі модельєром. Через свій нестерпний характер (все-таки творча людина) вона регулярно потрапляє у халепи. Суспільство ненавидить її, а вона відповідає йому взаємністю.

І все б нічого, але настає той трагічний за своєю суттю день, коли Естеллу виганяють зі школи. Це початок кінця.

Мати збирає речі та відвозить свою доньку до Лондона. Мовляв, у великому місті є хоч якийсь шанс пробитися таланту-початківцю. Якби вона тільки знала, що буде далі...

Фото: Disney

Коротко розповідаємо про головні враження після перегляду фільму.

Плюси:

Шикарні костюми. У Дженні Беван, яка створила всю цю красу, вже є два "Оскара" за костюми ("Божевільний Макс: Дорога люті" і "Кімната з видом"). Чесне слово, є за що дати й третій! До того ж вона показала вищий клас у фільмах "Король говорить", "Розум і почуття" та "Шерлок Холмс".

Фото: Disney

Божевільні очі Естелли-Круелли-Стервелли (Емми Стоун – "Ла-Ла Ленд") і харизма законодавиці мод Баронеси фон Хельман (Емма Томпсон – "Розум і почуття", "Садиба Хауардс-Енд"). Одне задоволення спостерігати за грою цих двох приголомшливих актрис.

Фото: Disney

Динамічність сюжету. Історія розкривається швидко і логічно, немає затягнутих сцен.

Чудова музика (чого тільки варта пісня Feeling Good – Nina Simone)

Гумор місцями хороший. Варто згадати фактурного Пола Уолтера Хаузера ("Тоня проти всіх"), який зіграв роль злодія – стереотипного "пухляша" – тупуватого та ненаситного. Разом зі своїм крихітним однооким псом вони вивели цю кінострічку на якісно новий рівень.

Мінуси:

Фільм нагадує класичний сніданок холостяка: змішали все, що було у холодильнику, але все одно вийшов омлет. Помітна експлуатація стилістики Веса Андерсона та Жана-П'єра Жене, а також ідей "Помсти від кутюр" Джослін Мурхаус та "Диявол носить Prada" Девіда Френкеля.

Дуже примітивні сюжетні повороти. Причину особистої драми головної героїні – Естелли – варто було закопати глибше.

Висновок: фільм дуже сподобається людям, які вважають себе невизнаними геніями у суспільстві моральних виродків, заздрісників, злодіїв і брехунів.

Оцінка: 7/10.

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