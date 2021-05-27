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Рейчел, Джоуї, Чендлер та інші Друзі знову возз'єдналися на дивані

Сьогодні, 14:12

Сьогодні вийшов спеціальний епізод одного з найпопулярніших в історії серіалів "Друзі". Його фінальний сезон глядачі побачили в далекому 2004-му, і тепер, через 17 років, актори знову зібралися разом на екрані

Спецепізод серіалу "Друзі"
Спецепізод серіалу "Друзі"
Фото: Warner Bros. Pictures

27 травня вийшов один з найбільш очікуваних фільмів року – спеціальний випуск серіалу "Друзі", актори якого помітно постаріли за ці роки. Через 17 років Рейчел, Джоуї, Фібі, Чендлер, Моніка і Росс знову повертаються на знімальний майданчик і епізод вже можна подивитися онлайн на OLL.TV.

Нас чекають спогади про минуле, відтворені декорації квартир героїв, кафе Central Perk, знаменита вікторина від Росса, улюблена I`ll Be There For You і ціле сузір'я запрошених гостей, серед яких Девід Бекхем, Кіт Герінгтон, Різ Візерспун, Кара Делевінь, Джастін Бібер, Сідні Кроуфорд, Леді Гага, BTS і телеведучий Джеймс Корден.

І нехай це не буде повноцінний у звичному розумінні епізод "Друзів", майже двогодинне душевне шоу з порцією ностальгії вас точно здивує і потішить.

Спецепізод серіалу "Друзі"
дивiться на olltv
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Раніше стало відомо, чому Меттью Перрі невиразно говорив в проморолику спецепізоду "Друзів".

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