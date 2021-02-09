Кіану Рівз може стати Сергієм Миколайовичем в новому фільмі Marvel

Акторові запропонували роль антигероя

Голлівудському акторові Кіану Рівзу, який раніше зробив дуже коротку стрижку, як в "Матриці", надійшла нова пропозиція про роль.

Цього разу кіностудія Sony Pictures розглядає Кіану на роль лиходія Крейвена-Мисливця в новому фільмі за коміксами Marvel. Справжнє ж ім'я персонажа – просто Сергій Миколайович Кравінов. Фільм, який отримав назву "Крейвен", зніме режисер Джей Сі Чендор ("Найжорстокіший рік"). Картина буде спін-оффом нової серії фільмів "Людина-павук".

Фото: Getty Images

Поки що Кіану Рівз не підписав контракт про роль. Але вже відомо, що майбутній фільм буде для дорослої аудиторії.

Вперше персонаж Крейвена-Мисливця з'явився в коміксах в 1964 році. Він головний антагоніст Людини-павука.

Раніше з'ясувалося, що Кіану Рівз знімається в сексуальних сценах частіше за інших голлівудських акторів.

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