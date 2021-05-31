5 фільмів, які сьогодні має подивитися кожна білявка

Пропонуємо добірку крутих комедій – від класики до сучасних кінострічок, в яких весь сюжет крутиться навколо блондинок

Фільми про блондинок Фото: Imdb.com, themoviedb.org

Сьогодні є три причини подивитися класну комедію ввечері. По-перше, понеділок – привід підбадьоритися перед цілим тижнем. Крім того, завтра початок літа, що вже для багатьох з нас причина для радості. Але головне – сьогодні Всесвітній день блондинок – день, коли світ оспівує оду білявим красуням. Тому в нашій новій збірці – кінострічки, в яких головні героїні – володарки шикарних світлих локонів.

"Блондинка в законі"

Уже наступного року на екрани вийде третя частина фільму з Різ Візерспун, а поки, переглядаємо не менше круту першу частину кінотрилогії. За сюжетом, Ель Вудс – президентка університетського жіночого клубу, мріє вийти заміж. Але все валиться, коли раптово її бойфренд розриває з нею стосунки. Причина – легковажність Ель і серйозні плани на майбутнє у самого хлопця. Тепер Ель сповнена рішучості довести, на що здатна справжня блондинка і заради цього вона вирушає прямо в Гарвард.

"Щоденник Бріджит Джонс"

Героїні фільму Бріджит Джонс – вже давно за 30, батьки намагаються посватати її за сина сусідів, скромника Марка, а сама Бріджит без розуму від свого чарівного начальника Деніела. Вона вирішує взяти себе в руки, почати нове життя, позбутися від зайвих кілограмів. З першого дня нового життя міс Джонс вирішує вести щоденник, в який вона буде записувати свої майбутні досягнення і перемоги. Але виявилося, що здійснити мрії та знайти справжнє кохання набагато складніше.

"7 днів і ночей з Мерилін"

Легендарна Мерилін Монро відправляється до Англії для зйомок у новому фільмі. Вона зачаровує і підкорює всіх, включаючи юного асистента режисера Коліна. Але що ж відчуває сама Мерилін? Чи може вона закохатися в недосвідченого юнака? Фільм отримав безліч нагород і номінацій, в тому числі й "Оскар" за найкращу жіночу роль. У фільмі знімалися Мішель Вільямс, Едді Редмейн і Емма Вотсон, Кеннет Брана та інші. Якщо вам набридли заїжджені фільми – цей буде в самий раз.

Це вже, як кажуть, класика жанру з незрівнянною Шерон Стоун. Нагадаємо, що у фільмі детектив Нік Каррен веде розслідування у справі про збочене вбивство на сексуальному ґрунті. Підозра падає на подругу вбитого Кетрін – письменницю, авторку шокуючих романів, яка у своїй останній книзі детально описала абсолютно аналогічний злочин. Еротика і небезпека в стрічці ну просто зашкалює.

"Джентльмени віддають перевагу блондинкам"

І знову Мерилін Монро. На цей раз, акторка сама виконує головну роль. Подружки-співачки Дороті (Джейн Рассел) і Лорелі (Мерилін Монро) вирушають на гастролі в Париж на лайнері через океан. Що називається, дівчата в пошуках пригод і легкості. Хоч Лорелі вже заручена, вона не втрачає можливість пофліртувати та прийняти подарунок. Вона ще не знає, що за нею стежить детектив, найнятий батьком нареченого.

Раніше ми робили огляд на новий фільм "Круелла".

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