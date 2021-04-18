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Я відчула розчарування: учасниця Холостяка-11 прокоментувала, чому залишила проєкт

Сьогодні, 10:44

У сьомому випуску романтичного шоу Михайло Залівако відправив додому Юлію, хоча вона була йому дуже симпатична

Юлія Карнаух (Луковська) опублікувала в своєму Instagram-профілі пост, в якому попрощалася з "Холостяком-11". Дівчина зізналася, спочатку вона не вірила, що зможе відкритися на проекті, але з Михайлом була повністю чесна.

"Того вечора я відчула розчарування, коли мені було сказано, що справжня, щира, готова на відносини і сім'ю, але... Цей проєкт для мене насамперед про стосунки. А стосунки для мене – це бути чесним. Я була чесна перед Мішею до кінця. І не шкодую про це", – написала Юлія.

Фото: instagram.com/julia_lukovskaya_

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, 11 (@julia_lukovskaya_)

Вона додала, що не шкодує про своє рішення прийти на "Холостяк-11", тому що вона гідна кращого.

У коментарях дівчину підтримали, а хтось порадів, що вона пішла з шоу: "Прошу вибачення, але я була щаслива, що ви пішли з проекту, так як Міша абсолютно не підходить вам, зовсім. Вам потрібен гідний чоловік, сильний, добрий, ви прекрасна, не змінюйтеся, і не слухайте нікого".

Раніше ми розповідали, що цікавого було в сьомому випуску "Холостяка-11".

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