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Холостяк-11: як учасниці виглядають без макіяжу. Ми порівняли фото до і після

Сьогодні, 07:00

Дівчата показали свою натуральну красу

Протягом майже всього шостого випуску проєкту "Холостяк-11" учасниці ходили без макіяжу. Це було особисте прохання "холостяка" Михайла Заливако.

Михайло попросив дівчат не користуватися косметикою не тільки тому, що хотів побачити їхній натуральний образ. Головною причиною став той факт, що щорічно на тваринах тестують велику кількість засобів для макіяжу, тому "холостяк" вирішив створити таку акцію в знак боротьби з насильством над тваринами. Гаразд-гаразд, ну і, звичайно ж, щоб побачити натуральну красу дівчат, що тут приховувати!

Ми зібрали фото всіх учасниць з макіяжем і без.

Юлія

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Розалі

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Джессіка

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Єлизавета

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Ганна

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Дар'я

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Юлія "Зайка"

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Тетяна

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Катерина

Фото: скріншот з відео, соцмережі

Дізнайтеся, хто несподівано залишив проєкт у шостому випуску "Холостяка-11".

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