Холостяк Михайло Заливако показав, як виглядав в ранньому дитинстві. Такий милий! (фото)

Обережно, занадто мі-мі-мішно

Під час шостого випуску реаліті "Холостяк-11" Михайло Заливако, який в минулому випуску проєкту відправив додому Олександру Миколюк, показав архівні кадри. На них йому не більше двох років.

За словами "Холостяка", в ранньому дитинстві він хотів виступати на сцені. На відео, яке було показано під час шостого епізоду, маленький Михайлик каже, що в майбутньому він стане актором. Тільки подивіться на цього милого малюка!

Михайло Заливако Фото: СТБ, Скриншот из видео

На проєкті Михайло не раз ділився найтеплішими спогадами про ранні роки життя. У дитинстві, за словами Заливака, він був дуже активною дитиною і багато займався спортом.

Раніше ми повідомляли, що Надін з "Холостяка" відзначила день народження з екссуперницями в шоу та учасниками "Холостячки".

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