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Презервативи, велика образа і шашки: що цікавого було в сьомому випуску Холостяка-11

Сьогодні, 00:51

Дізнайтеся всі найцікавіші подробиці нового епізоду романтичного реаліті

Сьомий випуск "Холостяка-11" був сповнений побачень і...образ. Михайло Залівако знову встиг поцілуватися з декількома учасницями, зайнявся вейкбордингом, побудував замок з піску – і все це в жаркому Єгипті.

Ми вже написали, хтозалишив проєкт в цьому епізоді шоу, а тепер дізнайтеся найцікавіші моменти сьомого випуску.

Море, матрац і Розалі

Перше індивідуальне побачення в цьому випуску у Михайла було з Розалі. Перед початком рандеву ведучий шоу Григорій Решетник розклав перед парою кілька предметів для побачення (їжа, вода, алкоголь, фотоапарат, купальники, матрац і навіть презервативи) і запропонував їм вибрати кілька атрибутів.

Фото: кадр з відео

Завданням Розалі і Михайла було вибрати кілька предметів, які можна було взяти з собою. Кожен вибирав по черзі, при цьому Розалі і Михайло не бачили, що вибирає кожен з них.

Але було одне "але" – всього на побачення було виділено 12 годин, проте за кожен обраний предмет кількість годин зменшувалася (вода – мінус три години, матрац – мінус дві години, і так далі). Але оскільки у Михайла і Розалі збіглося кілька обраних предметів, парі вдалося зберегти чотири з 12 годин побачення.

Разом вони гуляли пляжем, розмовляли і...цілувалися!

Фото: кадр з відео

Даша – в дамках

Далі дівчата розігрували бонус від "холостяка" (який саме бонус – вирішить Михайло). Учасниці зіграли в "живі" шашки, де в ролі шашок на дошці виступали вони самі. Виявилося, що Даша – професіоналка в цій грі, вона і виграла бонус.

Фото: кадр з відео

А ось аутсайдером виявилася Юля "Зайка", якій дали антібонус – у дівчини забрали право на будь-яке найближче побачення з Михайлом. І, як за законом підлості, саме її він і покликав на особисте побачення. Але замість Юлі пішла Джессіка. І побачення було не індивідуальним, а спільним – разом з Анною Богдан.

Аня в люті

Побачення проходило добре – трійця займалася вейкбордингом і мило спілкувалася. До того моменту, поки Михайло на особистому спілкуванні з Джесікою не поцілував її.

Фото: кадр з відео

Проблема в тому, що їхній поцілунок бачила Аня, після чого вона дуже розлютилася і образилася на "холостяка" – ходила зла до початку церемонії троянд. Пізніше дівчина зізналася, що її дуже образив і поранив вчинок Михайла.

Джессіка, до речі, теж ображається на Заливако за те, що він досі не запросив її на індивідуальне побачення!

Побачення з Танею

Цього тижня пощастило не тільки Розалі, але і Тані. Разом з "холостяком" вони будували замки з піску, купалися і весело проводили час на березі моря.

До поцілунку не дійшло, але Михайлу сподобалося спілкуватися з Танею. За словами "холостяка", з нею легко і дуже весело.

Фото: кадр з відео

Раніше учасниця "Холостяка" Анна Богдан назвала причину розлучення з ексголовою Офісу президента.

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