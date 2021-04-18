Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Я почувствовала разочарование: участница Холостяка-11 прокомментировала свой уход из проекта

Сегодня, 10:44

В седьмом выпуске романтического шоу Михаил Заливако отправил домой Юлию, хотя она была ему очень симпатична

Юлия Карнаух (Луковская) опубликовала в своем Instagram-профиле пост, в котором попрощалась с "Холостяком-11". Девушка призналась, изначально она не верила, что сможет открыться на проекте, но с Михаилом была полностью честна.

"В тот вечер я почувствовала разочарование, когда мне было сказано, что настоящая, искренняя, готовая на отношения и семью, но... Этот проект для меня в первую очередь про отношения. А отношения для меня – это быть честным. Я была честна перед Мишей до конца. И не жалею об этом", – написала Юлия.

Фото: instagram.com/julia_lukovskaya_

Читайте также:
Участница Холостяка-8 замечена на фото с организатором голой фотосессии в Дубае

, 11 (@julia_lukovskaya_)

Она добавила, что не жалеет о своем решении прийти на "Холостяк-11", потому что она достойна лучшего.

В комментариях девушку поддержали, а кто-то порадовался, что она ушла из шоу: "Прошу прощения, но я была счастлива, что вы ушли с проекта, так как Миша абсолютно не подходит вам, вот совсем. Вам нужен достойный мужчина, сильный, добрый, вы прекрасна, не меняйтесь, и не слушайте никого".

Ранее мы рассказывали, что интересного было в седьмом выпуске "Холостяка-11".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Участница Холостяка Анна Богдан назвала причину развода с экс-главой Офиса президента Холостяк-11: как участницы выглядят без макияжа. Мы сравнили фото до и после Холостяк Михаил Заливако показал, как выглядел в раннем детстве. Такой милый! (фото)
Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Домашний рецепт. Как приготовить галицкую колбасу
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур

Популярные статьи

Сегодня, 05:29Психо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

Вчера, 20:27Events

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

16 апреляЗвездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

16 апреляВкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

16 апреляЗвездно

Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

16 апреляВкусно

Почему на Пасху освящают паски и яйца

16 апреляВкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

16 апреляАктуально

Сияй: как просто и быстро сделать волосы блестящими в домашних условиях

16 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

15 апреляNo Stress

Гайд по виски: как правильно выбирать, дегустировать и употреблять

15 апреляВкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

15 апреляЗвездно

В день рождения Пугачевой Киркорова спалили за курением в отеле Дубая (фото)

15 апреляФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

15 апреляЗвездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

15 апреляВкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять