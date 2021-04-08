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Учасниця Холостяка-8 помічена на фото з організатором голої фотосесії в Дубаї

Сьогодні, 10:49

На знімках поряд з Віталієм Гречиним позує Ольга Литвиненко з "Холостяка"

Ольга Литвиненко, учасниця восьмого сезону проєкту "Холостяк" знайома з імовірним організатором фотосесії з голими українками в Дубаї – Віталієм Гречиним. У ЗМІ також повідомляють, що чоловік створив щось на зразок свого "Плейбоя" і часто проводить фотографування з моделями.

Life Сьогодні уважно вивчили фото Гречина в Facebook і дійшли несподіваного висновку – на знімках поряд з американським фінансистом українського походження одягнена в костюм стюардеси позує Ольга Литвиненко – колишня учасниця романтичного реаліті "Холостяк". Фото були зроблені в 2018 році.

Фото: Facebook

Три роки тому Оля боролася за серце Рождена Анусі. В її анкеті тоді було зазначено, що дівчина модель. На своїй сторінці в Instagram в 2018 році Оля опублікувала фото і відео в такому ж вбранні, як і на фото з Гречиним.

Скріншот: Instagram

Дівчина написала, що це був Конгрес бізнес-авіації EBACE 2018 у Женеві, а була вона там як модель. Схоже, що Гречин був одним з учасників конгресу, куди приїхав зі своїми супутницями.

Фото: Facebook

Всі дівчата були одягнені в костюми стюардес. Оля в соцмережі зазначила, що її головне завдання було представляти гостям заходу новинки авіації.

Фото: Facebook

Зазначимо, що на "Холостяку" Оля здавалася багатьом глядачам спокійною і старанною дівчиною. Однак після участі в шоу вона кардинально змінилася – дівчина стала публікувати фото і відео еротичного характеру, знялася в проєкті колишнього порноактора Віталія Здоровецького, а минулого року вона розсекретила свої стосунки з російською порноактрисою Юлією Чирковою.

Фото: Instagram

Зараз Оля продовжує активно публікувати епатажні фото в Instagram, а також зізнаватися в коханні своїй дівчині.

Фото: Instagram

Нагадаємо, є дві версії того, хто влаштував "голу" фотосесію в Дубаї.

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