Ісландія не виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2021. Один з артистів заразився COVID-19

Такі новини стали сюрпризом не тільки для глядачів, але і для самих артистів. За їхніми словами, вони дотримувалися правил безпеки, але інцидент все ж стався

Представники Ісландії на "Євробаченні-2021" Daði & Gagnamagnið Фото: facebook.com/dadimakesmusic

Під час другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2021", ісландський гурт не зможе виступити наживо. Сьогодні вранці в одного з учасників Daði & Gagnamagnið підтвердили позитивний тест на COVID-19. Але з конкурсу Ісландія не вибуває: замість цього в трансляції покажуть запис виступу гурту з генеральної репетиції.

У повідомленні гурту Daði & Gagnamagnið в Facebook йдеться, що вони дотримувалися всіх правил. Нагадаємо, що в цьому році на "Євробаченні" всім учасникам роблять тести на COVID-19 кожні два дні.

"Ми були дуже обережні протягом всієї поїздки, так що це стало великим сюрпризом. Ми дуже задоволені виступом і дуже раді, що ви всі його побачите! Дякую за всю любов", – написали ісландські артисти.

Група Daði & Gagnamagnið повинна була виступити у другому півфіналі, 20 травня, з піснею 10 years. Подивитися відео виступу ісландців можна тут:

Раніше стало відомо, що Україна піднялася на 4 місце в рейтингу вірогідних переможців "Євробачення-2021".

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