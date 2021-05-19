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Голоси, що розірвали сцену Євробачення-2021. Чиї пісні слухають до дірок

Сьогодні, 15:06

Серед лідерів – український гурт Go_A. Відео їхнього виступу вийшло на перше місце у трендах YouTube

Фото: eurovision.tv

18 травня пройшов перший півфінал "Євробачення-2021". На сцені у Роттердамі виступили 16 учасників й тільки 10 з них пройшли у гранд-фінал. Однак і серед переможців триває боротьба за любов та увагу публіки.

Life Сьогодні звернули увагу на ТОП-3 найпопулярніших за переглядами виступів першого півфіналу.

У це складно повірити, але лідером на YouTube-сторінці Eurovision Song Contest стала російська співачка Manizha. І це при тому, що на батьківщині артистку зацькували через нібито невдалу пісні про нелегку долю російської жінки. Мовляв, що про це знає уродженка Таджикистану? Мабуть, щось таки вона знає.

На другому місці український гурт Go_A з україномовною піснею Shum. Відео їхнього виступи уже вибилося на перше місце у трендах YouTube – 1,5 млн переглядів. І це ще не все: букмекери пророкують колективу четверте місце у фіналі.

Це просто нереально – дивимося!

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Бронза у представниці Хорватії. Хто би міг подумати, що Альбіна Грчич з вельми непримітною на перший погляд піснею Tick-Tock зможе здивувати європейську публіку. Але їй це вдалося – більше 500 тисяч переглядів.

Номер вийшов незвичайним та яскравим, хоч і злегка попсовим.

Нагадаємо, другий півфінал конкурсу відгримить 20 травня, а фінал шоу, в якому буде названо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Раніше FAVBET озвучив шанси на перемогу GO_A на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Джерело: Сьогодні
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