Фанати атакують Instagram Євробачення. Вони обурені, що Хорватія не пройшла у фінал

Багато глядачів не зрозуміли, чому представниця Хорватії не потрапила у фінал конкурсу. Шанувальники засипали соцмережі обуреними коментарями

Хорватія не пройшла до фіналу "Євробачення-2 021" Фото: YouTube

Відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступили 16 представників з різних країн, зокрема й Україна, яка пройшла в фінал!

Разом з Україною фіналістами стали: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

Сумують зараз лише шанувальники представниці з Хорватії – співачки Albina, яка, на жаль, не змогла прорватися до фіналу конкурсу. У коментарях під публікаціями в офіційному Instagram-акаунті конкурсу "Євробачення" відбувається хаос – кожне друге повідомлення – про Хорватію. Фанати влаштували атаку на аккаунт конкурсу в соцмережах і підняли хвилю обурення.

Ось що вони пишуть:

Де Хорватія?

Хорватія?

Чому Хорватія не пройшла у фінал?

Хорватія заслужила бути в фіналі!

Хотілося б почути Albina в суботу, але...

Скріншот: Instagram

Коментарів під постами так багато, що Albina вирішила вийти на зв'язок з шанувальниками і подякувати їм за підтримку:

"Хорватія тут! Я тут, щоб подякувати вам за все! Це був величезний досвід і я готова, що далі?" – написала дівчина в коментарях.

Скріншот: Instagram

Albina – Tick-Tock

Раніше ми повідомляли, що Ісландія не виступить у другому півфіналі "Євробачення-2021"1, оскільки один з артистів заразився COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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