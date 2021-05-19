Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Фанати атакують Instagram Євробачення. Вони обурені, що Хорватія не пройшла у фінал

Сьогодні, 16:51

Багато глядачів не зрозуміли, чому представниця Хорватії не потрапила у фінал конкурсу. Шанувальники засипали соцмережі обуреними коментарями

Хорватія не пройшла до фіналу "Євробачення-2 021"
Хорватія не пройшла до фіналу "Євробачення-2 021"
Фото: YouTube

Відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступили 16 представників з різних країн, зокрема й Україна, яка пройшла в фінал!

Разом з Україною фіналістами стали: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

Сумують зараз лише шанувальники представниці з Хорватії – співачки Albina, яка, на жаль, не змогла прорватися до фіналу конкурсу. У коментарях під публікаціями в офіційному Instagram-акаунті конкурсу "Євробачення" відбувається хаос – кожне друге повідомлення – про Хорватію. Фанати влаштували атаку на аккаунт конкурсу в соцмережах і підняли хвилю обурення.

Ось що вони пишуть:

  • Де Хорватія?
  • Хорватія?
  • Чому Хорватія не пройшла у фінал?
  • Хорватія заслужила бути в фіналі!
  • Хотілося б почути Albina в суботу, але...
Скріншот: Instagram

Коментарів під постами так багато, що Albina вирішила вийти на зв'язок з шанувальниками і подякувати їм за підтримку:

"Хорватія тут! Я тут, щоб подякувати вам за все! Це був величезний досвід і я готова, що далі?" – написала дівчина в коментарях.

Скріншот: Instagram

Albina – Tick-Tock

Раніше ми повідомляли, що Ісландія не виступить у другому півфіналі "Євробачення-2021"1, оскільки один з артистів заразився COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Постановників номера Go_A на Євробаченні-2021 звинуватили в крадіжці ідеї: деталі скандалу ТОП-5 найсексуальніших образів першого півфіналу Євробачення-2021 Україна піднялася на 4 місце в рейтингу вірогідних переможців Євробачення-2021
Євробачення 2021
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!

Популярні статті

Сьогодні, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Сьогодні, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

Вчора, 23:23Зірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

Вчора, 20:01Зірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

Вчора, 18:21Смачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

Вчора, 16:04Зірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

Вчора, 10:31Зірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

Вчора, 10:28Events

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

17 травняЗірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

17 травняЗірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

17 травняЗірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

17 травняФаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

17 травняЗірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

17 травняЗірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

17 травняСмачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Новини партнерів

Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти