Привіт з кардіології: як всі переживали за Україну в першому півфіналі Євробачення
Не тільки українці переживали за Go_A в першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу. Свої емоції глядачі висловили в коментарях під відео в соцмережах
Вчора, 18 травня, відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступила український гурт Go_A.
В кінці півфіналу ведучі у довільному порядку оголошували фіналістів конкурсу. В ту мить всі завмерли в очікуванні, адже не було сумнівів, що Україна пройде в фінал.
Ситуація загострювалася, нерви були на межі...Україна пройшла у фінал, але її назвали в самий останній момент. Це змусило багатьох глядачів похвилюватися і збігати в аптеку за валеріаною.
У соцмережах на цей момент вже відреагували фанати "Євробачення", а Life Сьогодні зібрали кращі коментарі всіх, хто переживав за Україну на конкурсі. Свої повідомлення глядачі з різних країн залишали в коментарях на офіційному YouTube – каналі "Євробачення", а також на сторінці "Суспільного" в Instagram.
- Спонсор мого мікроінфаркту – "Євробачення-2021"!
- Мало не народив!
- Так і посивіти можна, нормальна така інтрига!
- У мене ледве серце не зупинилося.
Український продюсер і композитор Руслан Квінта написав: "Я мокрий сидів, фух".
Не менш кумедні коментарі залишали користувачі Мережі й на YouTube:
- Передаю всім українцям привіт з кардіологічного відділення!
- Думаю, мої сусіди зрозуміли, що Україна пройшла у фінал. З Італії з любов'ю.
- Україна оголосили останньою, тому що вона – вишенька на торті.
- Євробачення терміново закуповує нові мікрофони! (Відсилання до того моменту, коли Україну оголосили 10-ю фіналісткою і в залі від шуму оплесків і криків зламалися мікрофони – Ред.).
Нагадаємо, Україна піднялася на четверте місце в рейтингу вірогідних переможців "Євробачення-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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