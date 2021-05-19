Привіт з кардіології: як всі переживали за Україну в першому півфіналі Євробачення

Не тільки українці переживали за Go_A в першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу. Свої емоції глядачі висловили в коментарях під відео в соцмережах

Go_A пройшли до фіналу "Євробачення-2021" Фото: instagram.com/go_a_band

Вчора, 18 травня, відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступила український гурт Go_A.

В кінці півфіналу ведучі у довільному порядку оголошували фіналістів конкурсу. В ту мить всі завмерли в очікуванні, адже не було сумнівів, що Україна пройде в фінал.

Ситуація загострювалася, нерви були на межі...Україна пройшла у фінал, але її назвали в самий останній момент. Це змусило багатьох глядачів похвилюватися і збігати в аптеку за валеріаною.

У соцмережах на цей момент вже відреагували фанати "Євробачення", а Life Сьогодні зібрали кращі коментарі всіх, хто переживав за Україну на конкурсі. Свої повідомлення глядачі з різних країн залишали в коментарях на офіційному YouTube – каналі "Євробачення", а також на сторінці "Суспільного" в Instagram.

Спонсор мого мікроінфаркту – "Євробачення-2021"!

Мало не народив!

Так і посивіти можна, нормальна така інтрига!

У мене ледве серце не зупинилося.

Український продюсер і композитор Руслан Квінта написав: "Я мокрий сидів, фух".

Скріншот: Instagram

Не менш кумедні коментарі залишали користувачі Мережі й на YouTube:

Передаю всім українцям привіт з кардіологічного відділення!

Думаю, мої сусіди зрозуміли, що Україна пройшла у фінал. З Італії з любов'ю.

Україна оголосили останньою, тому що вона – вишенька на торті.

Євробачення терміново закуповує нові мікрофони! (Відсилання до того моменту, коли Україну оголосили 10-ю фіналісткою і в залі від шуму оплесків і криків зламалися мікрофони – Ред.).

Скріншот: YouTube

Нагадаємо, Україна піднялася на четверте місце в рейтингу вірогідних переможців "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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