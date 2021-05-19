Постановників номера Go_A на Євробаченні-2021 звинуватили в крадіжці ідеї: деталі скандалу

Режисерка Анастасія Михайлова заявила, що ідею, яку вона розробляла для кліпу Go_A використовували в їхньому номері на "Євробаченні"

Українська режисерка заявила про крадіжку її ідеї номера Go_A Фото: facebook.com/GoAbandoriginal, facebook.com/anastasia.mihaylova.353

Вчора пройшов перший півфінал "Євробачення-2021", за результатами якого Україна пройшла у фінал. Однак постановка Go_A, за яких так переживали глядачі, спровокувала новий скандал. Режисерка і сценаристка Анастасія Михайлова звинуватила "Суспільне", "СТБ" і постановника Костянтина Томільченко в крадіжці її ідеї.

За словами Анастасії, вона брала участь в конкурсі на створення ідеї кліпу на пісню "Шум" гурту Go_A. У підсумку режисерка не пройшла, а через час побачила, як її задум втілився на сцені – від декорацій і підсвічування до костюмів. За словами дівчини, все, що вона описувала у своїй розробці, збіглося з номером Go_A на конкурсі "Євробачення". Про це Анастасія написала у своєму Facebook-акаунте.

"У моєму режисерському трітменті було все: ідея та інструменти (способи) її реалізації: костюм, декорації, атмосфера, підсвічування, антураж, дії акторів і масовки і тому подібне. І ви уявляєте !? Все збіглося! Ну до чого ж однаково мислять творці! Ну... ладно, ладно, звичайно, є деякі зміни, щоб не так явно прям було схоже на мою інтелектуальну власність. Розмір німба зменшили (до речі, після мого звернення на голові солістки з'явилася корона, а німб перестав там бути. Але фото нікуди не дінеш, до цього це був німб і ніякої корони), танцюристи на тумбі, а не на циліндрах. Підвіски з іншим орнаментом, масовку не можна на сцену – її домалювали", – написала Анастасія Михайлова.

Побачивши фрагмент репетиції, режисер особисто поспілкувалася з Костянтином Томільченко і юристами телеканалів. Але її запевнили, що схожості в ідеях немає.

Для підтвердження режисерка прикріпила знімки з екрана своїх режисерських розробок і показала, що вони збігаються з номером гурту.

Скріншот Facebook

При цьому Анастасія зізналася, що обожнює гурт Go_A і нічого проти артистів не має.

Дивіться, як Go_A запалили в першому півфіналі "Євробачення-2021".

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