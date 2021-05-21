10 стран второго полуфинала Евровидения-2021, которые вышли в финал (список)
20 мая в Нидерландах в Роттердаме состоялся второй полуфинал, где выступили Молдова, Финландия, Швейцария и другие страны. Узнайте, кто из них будет выступать в финале песенного конкурса
Сегодня, 20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". По его итогам в финале оказались 10 участников из 17.
Конкурсные песни на сцене зала Ахой представили: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.
1. Албания
2. Сербия
3. Болгария
4. Молдова
5. Португалия
6. Исландия
7. Сан-Марино
8. Швейцария
9. Греция
10. Финляндия
Гранд-финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая, во время которого и будет объявлена страна-победитель.
Смотрите также, кто прошел в финал "Евровидения-2021" по итогам первого полуфинала.
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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