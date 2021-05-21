10 стран второго полуфинала Евровидения-2021, которые вышли в финал (список)

20 мая в Нидерландах в Роттердаме состоялся второй полуфинал, где выступили Молдова, Финландия, Швейцария и другие страны. Узнайте, кто из них будет выступать в финале песенного конкурса

"Евровидение-2021" Фото: eurovision.tv

Сегодня, 20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". По его итогам в финале оказались 10 участников из 17.

Конкурсные песни на сцене зала Ахой представили: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.

Страны, которые прошли гранд-финал "Евровидения-2021"

Кто вышел в финал "Евровидения-2021":

1. Албания

2. Сербия

3. Болгария

4. Молдова

5. Португалия

6. Исландия

7. Сан-Марино

8. Швейцария

9. Греция

10. Финляндия

Гранд-финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая, во время которого и будет объявлена страна-победитель.

Смотрите также, кто прошел в финал "Евровидения-2021" по итогам первого полуфинала.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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