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Пісню групи Go-A на Євробаченні-2021 записали мовою жестів (відео)

Сьогодні, 17:27

Відео записала сурдоперекладач Катерина Заботкина

Пісню групи Go-A на Євробаченні-2021 записали мовою жестів
Пісню групи Go-A на Євробаченні-2021 записали мовою жестів
Фото: скриншот

Пісню "Shum" групи Go-A, яка представляє Україну на "Євробаченні-2021", записали мовою жестів. Відео записала сурдоперекладач Катерина Заботкіна.

Відеоролик вона опублікувала на своєму YouTube-каналі 19 травня. Автором ідеї є волонтер Ліна Дешвар, а адаптацією слів займалася перекладач Мар'яна Люханова.

"Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер – жестовою мовою також", – написала Катерина під відео.

У першому півфіналі "Євробачення-2021" номер Go_A не тільки став лідером за переглядами разом з виступом Manizha, а й приніс Україні ще один рекорд. Всі 16 разів, коли українці брали участь в півфіналі конкурсу, вони проходили в наступний етап – фінал.

Відмітимо, що Україна бере участь в "Євробаченні" починаючи з 2003 року. І тепер, завдяки тому, що Go_A пройшли в фінал конкурсу, який відбудеться в цю суботу, 22 травня, Україна стала єдиною країною, представники якої завжди ставали фіналістами конкурсу. Подібного рекорду немає ні в однієї країни, яка бере участь в конкурсі.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Джерело: Сьогодні
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