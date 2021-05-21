Пісню групи Go-A на Євробаченні-2021 записали мовою жестів (відео)
Відео записала сурдоперекладач Катерина Заботкина
Пісню "Shum" групи Go-A, яка представляє Україну на "Євробаченні-2021", записали мовою жестів. Відео записала сурдоперекладач Катерина Заботкіна.
Відеоролик вона опублікувала на своєму YouTube-каналі 19 травня. Автором ідеї є волонтер Ліна Дешвар, а адаптацією слів займалася перекладач Мар'яна Люханова.
"Українська музика повинна звучати далеко за межами нашої країни. А тепер – жестовою мовою також", – написала Катерина під відео.
У першому півфіналі "Євробачення-2021" номер Go_A не тільки став лідером за переглядами разом з виступом Manizha, а й приніс Україні ще один рекорд. Всі 16 разів, коли українці брали участь в півфіналі конкурсу, вони проходили в наступний етап – фінал.
Відмітимо, що Україна бере участь в "Євробаченні" починаючи з 2003 року. І тепер, завдяки тому, що Go_A пройшли в фінал конкурсу, який відбудеться в цю суботу, 22 травня, Україна стала єдиною країною, представники якої завжди ставали фіналістами конкурсу. Подібного рекорду немає ні в однієї країни, яка бере участь в конкурсі.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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