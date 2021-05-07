Учасницям шоу Холостяк не платять за зйомки – відверте зізнання (фото)

23-річна чемпіонка з бігу Даша Ставича заявила, що нікому з учасниць "Холостяка" не платять гонорари. У той же час і дівчата нічого не платять, щоб брати участь в шоу

Даша Ставнича і Джессіка Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Учасниця шоу "Холостяк-11" Даша Ставіча, яка розкритикувала постшоу "Як вийти заміж", заявила, що участь в проєкті не оплачується. Після того як дівчина обурилася тим, що її вирізали з ефіру програми, підписники поцікавилися, чи заплатили їй за зйомку. Як виявилося, нікому з учасниць "Холостяка" не платять.

В Instagram 23-річна Даша Ставіча опублікувала фото в дзеркалі та висловила обурення стосовно проєкту.

"Цікаво дізнатися Вашу думку щодо програми "Як війт заміж". Особисте моє, я негативно ставлюся", – написала Даша.

Тоді у коментарях одна з підписниць запитала у Даші:

"Вам хоч заплатили за даремно витрачений день?"

Відповідь Даші здивував деяких глядачів шоу. Дівчина повідомила, що їм не платять, і вони теж не платять нікому. Виявилося, що всі дівчата підписують контракт, в якому прописано, що вони мають брати участь в певних зйомках.

Скріншот Instagram

До цього у себе в сторіс Даша розкритикувала програму "Як вийти заміж". Дівчина заявила, що її намагалися спровокувати на емоції на фільмуванні, і, оскільки це не вдалося, її й зовсім вирізали з ефіру.

Нагадаємо, що раніше з шоу "Холостяк-11" пішла Юлія Зайка, що дуже засмутило фанатів.

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