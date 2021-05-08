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Він тебе не вартий: в соцмережах із шоком сприйняли те, що Джесіка пішла з Холостяка

Сьогодні, 20:07

У 10 випуску романтичного проекту Михайло Залівако відправив додому ще одну дівчину

У 10 випуску "Холостяка-11" Михайло Залівако попрощався з тією, кого глядачі шоу точно бачили переможницею – це Джессіка. На жаль, вона покинула проєкт і поїхала додому.

Після виходу нового епізоду "Холостяк-11" дівчина опублікувала в Instagram-акаунті пост, яким попрощалася з Михайлом і реаліті.

, – | 11 (@antoniajessica)

"Не кожна казка закінчується хеппі-ендом", – написала Джессіка.

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У коментарях глядачі "Холостяка-11" підтримали екс-учасницю, а чимало з них зійшлися на думці, що Михайло, вирішивши попрощатися з Джесікою, вчинив неправильно. Схоже, у когось з'явилися хейтери...

  • "Це був мій фінал перегляду даного проєкту, на жаль, дивитися немає сенсу"
  • "Несподівано, нікого не уявляю фіналісткою крім Джесіки"
  • "Краща! Яскрава зовнішність, супер фігура, стиль, шик! Богиня, гідна більшого! Захоплююся вами"
  • "Дуже шкода. Так боліла і переживала за тебе"
  • "Джессіка, я просто не повірила своїм очам, коли він попрощався з тобою. Якщо людина здатна так обіймати, цілувати, заглядати ніби щиро в очі, а потім майже беземоційно ліпити якісь відмазки, то він не вартий тебе"
Скріншот: instagram.com/antoniajessica
Скріншот: instagram.com/antoniajessica

Нагадаємо, раніше в Мережі обговорювали, що переможницею "Холостяка-11" стала Анна Богдан.

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