Він тебе не вартий: в соцмережах із шоком сприйняли те, що Джесіка пішла з Холостяка

У 10 випуску романтичного проекту Михайло Залівако відправив додому ще одну дівчину

У 10 випуску "Холостяка-11" Михайло Залівако попрощався з тією, кого глядачі шоу точно бачили переможницею – це Джессіка. На жаль, вона покинула проєкт і поїхала додому.

Після виходу нового епізоду "Холостяк-11" дівчина опублікувала в Instagram-акаунті пост, яким попрощалася з Михайлом і реаліті.

"Не кожна казка закінчується хеппі-ендом", – написала Джессіка.

У коментарях глядачі "Холостяка-11" підтримали екс-учасницю, а чимало з них зійшлися на думці, що Михайло, вирішивши попрощатися з Джесікою, вчинив неправильно. Схоже, у когось з'явилися хейтери...

"Це був мій фінал перегляду даного проєкту, на жаль, дивитися немає сенсу"

"Несподівано, нікого не уявляю фіналісткою крім Джесіки"

"Краща! Яскрава зовнішність, супер фігура, стиль, шик! Богиня, гідна більшого! Захоплююся вами"

"Дуже шкода. Так боліла і переживала за тебе"

"Джессіка, я просто не повірила своїм очам, коли він попрощався з тобою. Якщо людина здатна так обіймати, цілувати, заглядати ніби щиро в очі, а потім майже беземоційно ліпити якісь відмазки, то він не вартий тебе"

Скріншот: instagram.com/antoniajessica

Скріншот: instagram.com/antoniajessica

Нагадаємо, раніше в Мережі обговорювали, що переможницею "Холостяка-11" стала Анна Богдан.

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