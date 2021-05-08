10 випуск Холостяка-11: Михайло Заливако познайомився з рідними всіх учасниць. Як це було

На проєкті залишилося всього чотири учасниці – з рідними і близькими кожної з них вже познайомився Холостяк. Дізнайтеся всі найцікавіші подробиці кожної із зустрічей

Як пройшов 10 випуск "Холостяка-11" Фото: пресс-служба СТБ, скриншот

Фінал проєкту "Холостяк-11" все ближче. У десятому епізоді реаліті Михайло Заливако познайомився з рідними і друзями кожної з учасниць.

Ми вже розповіли, хто залишив проєкт у цьому випуску, А тепер пропонуємо дізнатися всі найяскравіші подробиці десятого епізоду і цікаві факти про кожну з учасниць.

Даша

Перед знайомством з рідними Даша повела Михайла в зал – там дівчина перевіряла розтяжку Холостяка. Наприкінці їх мініпобачення був поцілунок.

Фото: кадр з проекту

Після цього пара приїхала на знайомство з сім'єю Даші. І ось кілька фактів, які Холостяк дізнався про дівчину під час зустрічі з сім'єю:

У Даші є дві молодші сестри.

У дівчини було непросте дитинство: біологічний батько часто вживав алкоголь і піднімав руку на матір.

Даша дуже турботлива і любить свою сім'ю. Коли вона була маленькою, то часто ставала на захист мами і сестри від батька.

Фото: кадр з проєкту

Коли Даші було 13 років, її мати знову вийшла заміж. У дівчини дуже теплі стосунки зі своїм вітчимом, якого вона називає "тато".

Мама Даші зізналася, що її дочка нерідко буває дуже різкою і запальною.

За вдачею Даша – командир.

Джессіка

Заради зустрічі з Джессікою і її близькими Михайло Заливако вирушив до Мукачева. Там він познайомився з подругами дівчини – обох, до речі, звуть Даніелла. Разом з ними і Джессікою Холостяк дуже приємно провів час в кафе.

Фото: кадр з проєкту

Подружки Джессіки підготували Михайлу саморобну газету, де зібрали як правдиві, так і помилкові факти про неї. А Заливако потрібно було вгадати – що правда, а що брехня.

Багато фактів виявилися неправдою. Наприклад, Джессіка ніколи не збільшувала бюст і їй не пропонували заміжжя.

Фото: кадр з проекту

Пізніше була зустріч з батьками Джессіки в ресторані.

Фото: кадр з проєкту

Ось кілька цікавих фактів про Джессіку:

Дівчина любить кататися на лижах. Одного разу з подружками вона спускалася в темряві вже закритою трасою, щоб дістатися до припаркованого неподалік автомобіля.

У Джессіки є молодший брат.

Такий вигляд мала Джессіка у підлітковому віці:

Фото: кадр з проєкту

З колишнім коханим Джессіка прожила два роки, вони розлучилися через зраду з його боку.

Батьки дівчини поїхали на заробітки до Угорщини в 90-х – дівчина мало часу проводила разом з ними, її виховували бабуся з дідусем.

В юності Джессіка брала участь в конкурсах краси.

Аня

Перед тим, як Аня познайомила Мішу з рідними, пара взяла майстер-клас у відомого українського кулінарного експерта – Євгенія Клопотенка. Пара готувала банани з цибулею, буряк з рибою і багато інших нестандартних страв. З’ясувалося, що смаки в їжі у Холостяка і Ані дуже схожі.

Фото: кадр з проекту

Потім Михайло Залівако поспілкувався з двоюрідною сестрою Ані, Дашею, мамою Ані, Ольгою Петрівною і братом Дімою.

Фото: кадр з проекту

Кілька фактів про Аню, які Холостяк дізнався під час побачення:

У неї в квартирі досі висять фото з весілля з екс-главою Офісу президента, Андрієм Богданом. Правда, на знімках Анна позує одна і з братом. Але наявність цих фото Холостяка все одно збентежило.

На думку Ані, головний в сім'ї – чоловік.

Заради коханої людини дівчина готова переїхати в будь-яке місто.

У дитинстві у Ані були складні відносини з батьком.

Дівчина обожнює водити автомобіль.

Розалі

Розалі родом з Донецька, але вже сім років живе в Харкові. А Харків, як відомо, – рідне місто Михайла. Перед знайомством з рідними Розалі влаштувала Холостякові невеликий квест по місту.

Дівчина підготувала конверти, на яких були написані рядки із значущих для неї пісень. Усередині кожного з конвертів – фото-підказка, завдяки якому Холостяк повинен був здогадатися, на яку локацію вони з Розалі повинні відправитися.

Перша локація була університет. Виявилося, що Розалі вчилася в тому ж вузі, що і Холостяк.

Фото: кадр з проекту

Друга локація – клуб, в якому Михайло і Розалі познайомилися п'ять років тому. Тоді дівчина працювала там співачкою. У клубі спеціально для Михайла Розалі виконала пісню Еда Ширана – Perfect.

Фото: кадр з проекту

Третя локація – міст, по якому раніше Розалі проїжджала, вирушаючи додому в Донецьк.

Після прогулянки кілька прийшла додому до Розалі. Там Михайло поспілкувався по відеозв'язку з її мамою Світланою, а потім в гості прийшли найближчі друзі дівчини – Тереза і Руслан. Компанія приємно провела час за спілкуванням.

Фото: кадр з проекту

А тепер кілька цікавих фактів про Розалі:

Найбільша мрія дівчини – купити автомобіль. Заради цього вона на базовому рівні вивчила німецьку, вивчила будову авто і вирушила до Німеччини, щоб виконати бажання. Однак виникли деякі проблеми і купівля мрії ще попереду.

Розалі любить філософствувати, а також – дискутувати на неординарні теми. Її друг Руслан зізнався, що одного разу вони з Розалі довго обговорювали, чи потрібно велосипедистам здавати на права. Розалі наполягала, що потрібно, адже на велосипеді можна випадково збити, наприклад, собаку.

У Розалі є пес на ім'я Вольт, він живе з її мамою в Донецьку.

Кілька років тому Розалі перемогла в конкурсі краси в своєму університеті.

Раніше Джессіка зізналася, що на проект "Холостяк" її показали зовсім не такий, яким він є в реальному житті .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися