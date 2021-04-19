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Впервые за 70 лет Елизавета II отпразднует свой день рождения по новому сценарию

Сегодня, 19:24

21 апреля Елизавета II отпразднует свой юбилей. Однако впервые за 70 лет торжество пройдет иначе

Елизавета II впервые за много лет не представит официального портрета в честь своего дня рождения, который она будет отмечать 21 апреля. Об этом сообщает Daily Mail. Это первый праздник королевы за последние семь десятилетий, который она встретит без своего супруга принца Филиппа.

"Отсутствие принца Филиппа нельзя игнорировать. Елизавета II отказалась от планов на фото в день рождения, поскольку находится в трауре по любимому супругу. Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому", – рассказал королевский эксперт.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II

Также сообщается, что праздновать 95-летие Елизавета II будет не с членами королевской семьи, а лишь в кругу персонала Виндзорского замка. Подобные ограничения связаны с карантином.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что принц Гарри останется в Британии до дня рождения бабушки.

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