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Похорон принца Філіпа подивилися більше, ніж весілля Гаррі і Меган

Сьогодні, 18:30

17 квітня за жалобною церемонією у Віндзорському замку по телебаченню стежили майже 14 мільйонів жителів Великої Британії

Королівські весілля та похорони завжди збирають велику кількість глядачів біля телеекранів. Прощання з принцом Філіпом в минулу суботу зацікавило трохи більше людей, ніж весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

Так, за інформацією ВВС, похорон чоловіка Єлизавети II подивилися 13,6 мільйонів британців. Це загальні дані з каналів BBC, ITV і Sky News.

Похорон принца Філіпа
Похорон принца Філіпа
Фото: Getty Images

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За тим, як Гаррі одружується з Меган, у 2018 році із завмиранням серця спостерігали 13,1 мільйонів глядачів.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Фото: Getty Images

Меншу кількість британців цікавив похорон Королеви-матері Єлизавети в 2002 році – 10 мільйонів. А ось за похороном принцеси Уельської Діани в 1997 році стежили 31 мільйон глядачів – це рекордна кількість для Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі помирився з сім'єю і може залишитися у Великій Британії.

Якщо ви не дивилися похорон герцога Единбурзького, напевно вам більш цікаво дізнатися про нові штрафи для пішоходів і велосипедистів, які вже набули чинності в Україні. Про це розповів дід Панч:

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