Оце романтика! Які знаменитості освідчилися або одружилися в День закоханих

У когось свято дійсно вдалося

День святого Валентина – найромантичніший день у році. Не дивно, що безліч знаменитостей вирішили одружитися або зробити пропозицію своїм коханим в цей особливий день. Сьогодні ми розповімо, які зірки зробили це 14 лютого.

Але не багато хто готовий до такого важливого кроку, як пропозиція руки і серця. Однак зробити День закоханих не менш романтичним можна – для цього ми створили спецтему Loveхакі до Дня закоханих, в якій дуже багато класних ідей.

Кеті Перрі та Орландо Блум

Кети Перрі і Орландо Блум Фото: instagram.com/katyperry

Актор зробив пропозицію співачці в День Валентина у 2019 році. Блум влаштував для Перрі романтичний вечір, а каблучку подарував під час польоту на вертольоті.

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер

Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер Фото: AFP



Зірка серіалу "Шерлок" Бенедикт Камбербетч одружився на Софі Хантер на острові Уайт в День святого Валентина 2015 року. Наречена, яка в той час була вагітна, вдягла з цієї нагоди приголомшливу сукню Valentino.

Сальма Гайек і Франсуа Піно

Сальма Гайєк і Франсуа Піно Фото: Getty Images

Сальма вийшла заміж в День святого Валентина за французького мільярдера Франсуа Піно. Це сталося в 2009 році в Парижі. Пара обмінялася клятвами в ратуші Сен-Жермен, а через два місяці повторила церемонію у Венеції.

Гаррісон Форд і Каліста Флокхарт

Гаррісон Форд і Каліста Флокхарт Фото: Getty Images

Гаррісон Форд вибрав День святого Валентина, щоб зробити пропозицію Калісті Флокхарт в 2009 році. Вона відповіла "так" зірці "Індіани Джонса". Пара одружилася в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 15 червня 2010 року.

Леді Гага і Тейлор Кінні

Леді Гага і Тейлор Кінні Фото: Getty Images

Актор Тейлор Кінні зробив пропозицію Леді Газі в День святого Валентина в 2015 році. До цього вони три роки були в стосунках. Однак їхньому весіллю не судилося відбутися – через рік Гага та Кінні розлучилися.

Крістіна Агілера і Меттью Ратлер

Крістіна Агілера і Меттью Ратлер Фото: Getty Images

Крістіна Агілера і Меттью Ратлер почали зустрічатися в 2010 році, а 14 лютого 2014 року пара побралася. Влітку того ж року у них народилася дочка Саммер Рейн, проте весілля у Крістіни та Метью досі не було.

Шерон Стоун і Філ Бронштейн

Шерон Стоун і Філ Бронштейн Фото: Getty Images

Після дев'яти місяців знайомства Шерон Стоун і Філ Бронштейн зв'язали себе узами шлюбу в особняку актриси. Це було 14 лютого 1998 року. Але в 2003 році Шерон і Філ, які разом виховували сина Роана, оголосили про "дружнє" розлучення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні весілля українських зірок в 2020 році.

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