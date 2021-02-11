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5 ідей побачень, які зведуть дівчину з розуму

Сьогодні, 16:08

Коли кіно і боулінг вже не цікаві, потрібно знайти щось цікавіше

Магазини, ресторани, ТРЦ вже прикрашені сердечками та іншими нудотно-солодкими атрибутами. А це означає, що скоро найромантичніше свято в році – День святого Валентина У всякому разі так кажуть маркетологи і ті, хто планує святкувати. Якщо ви в темі, тоді варіанти крутих побачень вас точно зацікавлять. Обіцяємо, ці місця зведуть з розуму будь-яку дівчину. LOVEхаки для закоханих і ще кілька порад, як провести 14 лютого для романтиків, екстремалів, шопоголіків і всіх-всіх-всіх.

1. Коли мороз і сніг не перешкода. Побачення на даху

Ну, звичайно, це не відкрита тераса, а закрита скляна альтанка, з підігрівом всередині. На 14 лютого обіцяють до 10 градус морозу – це якраз та комфортна температура, що дозволяє в такій альтанці насолоджуватися компанією один одного і смачною вечерею без верхнього одягу. Усамітнення, красивий вид на засніжене місто, затишок і романтика вам в цей вечір забезпечені.

Де? Дах 27-поверхового будинку на Дніпровській набережній, 13.

2. Коли Балі не по кишені. Тропічне побачення в засніженому місті

Якщо зима для вас вже затягнулася, від снігу і морозу втомилися, а на Балі поки полетіти не виходить, подаруйте своїй дівчині на 14 лютого тропічне побачення. В оранжереї завжди тепло – це необхідно для тропічних рослин – тому вам там точно буде комфортно. А ще шум водоспаду і вид тропічних рослин на тлі яких можна влаштувати навіть невелику фотосесію, зробить ваше побачення незабутнім.

Де? Ботанічний сад ім. М. М. Гришка, оранжерея "Едемський Сад".

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3. Коли басейн і СПА не цікаво. Гаряче побачення в чані під відкритим небом

Взимку побачення можуть бути не тільки в теплому приміщенні, а й під відкритим небом! І це не про каток зараз, а про чан з гарячою водою. У теплому приміщенні ви можете повечеряти, а потім з келихом вина переміститися в чан і продовжити свої душевні розмови в більш теплій обстановці, але на свіжому повітрі. Погодьтеся, коли на вулиці мінус і сніг, а ви напівоголені в теплій воді, яка красиво парує на морозі – це дуже незвично. Якщо в цей час ще й сніг піде, то це стане найшикарнішим спецефектом побачення.

Де? Парк "Муромець" (територія XPark).

4. Коли мало пари годин разом. Романтична ніч в готелі

Вечеря довжиною в ніч – ідеальний варіант для якого необхідно зняти гарний номер в готелі. Зав'язавши очі, просто приведіть свою дівчину в готель і підведіть до вашого номера. Причому, вам навіть не потрібно буде гадати, чим здивувати вашу кохану – все відбудеться само собою, як тільки ви зав'яжете їй очі. Це стане ідеальним варіантом особливо для тих пар, які разом вже багато років. І тим, у кого стосунки вже перейшли на більш близький рівень. Нова обстановка, ніяких сторонніх очей, душевні розмови і пристрасна ніч допоможуть запам'ятати це побачення на довго.

Де? Будь-який готель за вашим бажанням і запитом.

5. Коли все вже перепробували. Побачення на маяку, як у фільмі

Якщо ви вже всі побачення раніше проводили і тепер думаєте, чим же здивувати свою дівчину – влаштуйте побачення на маяку. Такі романтичні локації часто використовують у фільмах, так чому б і вам не скористатися цією ідеєю. Самота і романтичний вид на місто і річку вам забезпечені. Таке просто не може не сподобається і звичайно ж, не запам'ятатися. Насолоджуйтеся спілкуванням і красивим видом в незвичайному місці!

Де? Маяк розташований на яхт-клубі "Червона калина" в парку Дружби народів.

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Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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Джерело: Сьогодні
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