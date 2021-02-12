Колишній чоловік Дженніфер Еністон загадково привітав її з 52-річчям: "Люблю тебе, Б"

Актори продовжують спілкуватися навіть після розставання

Ексчоловік голлівудської акторки Дженніфер Еністон, якій вчора виповнилося 52 роки, Джастін Теру зворушливо привітав її. Актор зробив це коротко, але настільки мило, що в захват прийшла не тільки Еністон, а й фанати. Джастін опублікував у своєму Instagram-акаунті чорно-білу фотографію зірки, підписавши лише однією літерою її таємниче прізвисько.

Здається, у Дженніфер Еністон немає колишнього, з яким би вона не зберегла добрі стосунки. Тому не просто так Джастін Теру залишив смайлик "серця" на фото і додав букву "Б" у своє привітання. Мабуть, це прізвисько акторки, про який знають тільки її близькі.

Скріншот Instagram

Хоч і деякі могли подумати, що це приховане зізнання в коханні, але немає – ми знаємо, що Еністон зараз завидна незаміжня, хоч і ходять чутки про її романи з Бредом Піттом. Говорячи про зізнання, на кону Дня святого Валентина! Але якщо ви ще не встигли побудувати плани або просто відчуваєте себе втомленими під кінець тижня, щоб креативити, ми підготували круті LOVEхаки, які допоможуть вам провести свято з "родзинкою".

Джен Еністон і Джастін Теру почали зустрічатися у 2011 році після знайомства на зйомках фільму "Жага мандрів". Уже через рік кілька побралася, але зіграли весілля лише у 2015 році. Яким би не був солодкий шлюб акторів, у 2018 році вони оголосили про розставання. До речі, Джастін молодший за Дженніфер на три роки.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру Фото: Getty Images

Раніше акторка показала екстремальну розтяжку.

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