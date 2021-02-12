Вот это романтика: какие знаменитости обручились или поженились в День влюбленных

У кого-то праздник действительно удался

День святого Валентина – самый романтичный день в году. Неудивительно, что множество знаменитостей решили пожениться или сделать предложение своим половинкам в этот особенный день. Сегодня мы расскажем, какие знаменитости сделали это 14 февраля.

Но не многие готовы к такому важному шагу, как предложение руки и сердца. Однако сделать День влюбленных не менее романтичным можно – для этого мы создали спецтему Loveхаки ко Дню влюбленных, в которой очень много классных идей.

Кэти Перри и Орландо Блум

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: instagram.com/katyperry

Актер сделал предложение певице в День Валентина в 2019 году. Блум устроил для Перри романтический вечер, а кольцо подарил во время полета на вертолете.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Фото: AFP



Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч женился на Софи Хантер на острове Уайт в День святого Валентина 2015 года. Невеста, которая в то время была беременна, надела по этому случаю потрясающее платье Valentino.

Сальма Хайек и Франсуа Пино

Сальма Хайек и Франсуа Пино

Сальма вышла замуж в День святого Валентина за французского миллиардера Франсуа Пино. Это произошло в 2009 году в Париже. Пара обменивалась клятвами в ратуше Сен-Жермен, а спустя два месяца повторила церемонию в Венеции.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт Фото: Getty Images

Харрисон Форд выбрал День святого Валентина, чтобы сделать предложение Калисте Флокхарт в 2009 году. Она ответила "да" звезде "Индианы Джонса". Пара поженилась в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 15 июня 2010 года.

Леди Гага и Тейлор Кинни

Леди Гага и Тейлор Кинни Фото: Getty Images

Актер Тейлор Кинни сделал предложение Леди Гаге в День святого Валентина в 2015 году. До этого они три года были в отношениях. Однако их свадьбе не суждено было состояться – через год Гага и Кинни расстались.

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер Фото: Getty Images

Кристина Агилера и Мэттью Ратлер начали встречаться в 2010 году, а 14 февраля 2014 года пара обручилась. Летом того же года у них родилась дочь Саммер Рейн, однако свадьбы у Кристины и Мэттью до сих пор не было.

Шэрон Стоун и Фил Бронштейн

Шэрон Стоун и Фил Бронштейн Фото: Getty Images

После девяти месяцев знакомства Шэрон Стоун и Фил Бронштейн связали себя узами брака в особняке актрисы. Это было 14 февраля 1998 года. Но в 2003 году Шэрон и Фил, которые вместе воспитывали сына Роана, объявили о "дружеском" разводе.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных свадьбах украинских звезд в 2020 году.

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