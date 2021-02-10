Фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіаку

Вибирайте наряди в День закоханих за модним зодіаком для всіх знаків зодіаку

Щоб свято закоханих минуло на ура, і вас не полишала окриленість, а самотні нарешті зустріли свою любов, дізнайтеся, як потрібно одягнутися в День Святого Валентина.

У чому зустрічати День святого Валентина всім знакам зодіаку Фото: Pinterest

Насправді все просто. Ваше щастя – у ваших руках, а також на плечах, талії, колінах і всьому тому, що ви одягнете. Потрібно лише правильно підібрати наряд на День всіх закоханих, і тоді зірки допоможуть вам знайти кохання і щастя. Адже у кожного знака зодіаку є свій щасливий колір. Звернімося до астрології і дізнаємося, який підходить саме вам.

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Що надіти на День всіх закоханих-2021: Овен

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

І відразу в десятку! Тому що найщасливіший колір для Овнів – це червоний. Колір кохання і пристрасті. Так що виблискуйте, збуджуйте и притягуйте червоним нарядом представників протилежної статі. А якщо ви вже визначилися з вибором – то зваблюйте свого єдиного і неповторного.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Телець

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Щасливим кольором Тельців вважається класичний чорний. При бажанні ви можете комбінувати його з іншими кольорами, додаючи вставки і окантовку. До речі, на глибокій оксамитовій чорній сукні дуже багато виглядатимуть металеві аксесуари та коштовні прикраси. Можливо, саме їх ви отримаєте в подарунок?

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Близнята

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Близнятам пасуватиме використання в одязі контрастних сполучень із базовим жовтим і тваринам принтами. Дозвольте собі хижий образ, яскравість і різноманітність, так, щоб зарясніли в очах. А одиноким представникам знака настійно рекомендується надіти парні прикраси – сережки або запонки. Цей ритуал допоможе скоріше створити пару в житті.

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Що надіти на День всіх закоханих-2021: Рак

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Щоб додати романтичності та ніжності образу на День святого Валентина, Ракам найкраще надіти білу сукню – це класика, а також символ чистоти і жіночності. Але ви можете обрати і блакитні відтінки стихії води. Не забудьте додати легкі прикраси, краплі, невагому павутину.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Лев

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Найефектніше і найбільш спокусливо представники царственого знака Лева, звичайно ж, будуть виглядати в золоті. Головне для досягнення поставленої мети на свято закоханих, щоб ваш наряд був по-справжньому розкішним і сяючим, з дорогими прикрасами або з металевими аксесуарами.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Діва

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Найкращий колір для Дів – це зелена основа з гармонійними відтінками, як сама весна. Постарайтеся в День святого Валентина красиво поєднувати свої базові тони між собою або ж залиште основний колір. У вас повинно вийти вишукано просто і нескінченно елегантно. А доповнить ваш романтичний образ дорога прикраса.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Терези

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Пастельний, сірий, бежевий – ось ті кольори, які здатні створити диво з Терезами та створити неповторний образ наївної ніжності та одночасно впевненості у собі. Вашому обранцю ще належить вас розгадати. Екстравагантний одяг обраних кольороів додасть врівноваженість цьому знаку зодіаку.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Скорпіон

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Палким Скорпіонам в День святого Валентина пасуватимуть і червоні відтінки наряду, і суворі чорні. Для вас може бути важкою проблема вибору. І якщо вам складно визначитися, поєднуйте обидва кольори, наприклад, в геометричних або більш природних квіткових принтах.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Стрілець

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

З точки зору астрології, вдалий вибір для Стрільців – це фіолетовий колір. Недарма він здавна вважався королівським кольором. У багатьох він асоціюється із загадковістю, владою, амбіціями і розкошами. Вибравши цей відтінок в День святого Валентина, ви будете випромінювати впевненість і шарм.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Козоріг

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Кава, шоколад, бордо, що розпалює пристрасть і апетит – ось головні акценти для Козерога в день (і ніч) всіх закоханих. Ви відчуєте себе більш впевнено і розкуто. І не забудьте надіти ефектні й стильні аксесуари – вони також привернуть увагу, а ваші амурні стріли влучать у ціль.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Водолій

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

У Водоліїв досить багата і різноманітна палітра для вибору вбрання. Але найкращим для свята закоханих буде сукня у кольорах стихії води – від молочно-блакитного до насиченого блакитного. У пріоритеті світлі хвилясті тканини. Так що вам вирішувати, в чому виблискувати перед своїм обранцем.

Що надіти на День всіх закоханих-2021: Риби

У чому зустрічати День Валентина Фото: Pinterest

Спокійні зеленуваті тони – просто ідеальний колір для сентиментальних представників знака Риб. Для свого святкового вбрання виберіть м'яку м'яту – і ваш романтичний день пройде з приємними емоціями, піднесеними почуттями і запам'ятається надовго. Вашу індивідуальність підкреслять деталі, підібрані в тон – пояс, туфлі, сумочка.

Дивіться відеопідбірку подарунків на день Святого Валентина:

Раніше ми публікували весільний гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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