Зірки, які виходили заміж вагітними

Розповідаємо історії зірок, які вийшли заміж в цікавому положенні

Іноді життя диктує свої умови, і події розвиваються не так, як планувалося. Буває, що спочатку дізнаєшся новину про прийдешнє поповнення, а потім вже отримуєш пропозицію руки і серця. Журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" дізналися, хто з українських зірок йшов під вінець в положенні.

Актриса Анна Саліванчук на восьмий день знайомства з тоді ще майбутнім чоловіком зрозуміла, що хоче від цього чоловіка дитини. Стосунки розвивалися стрімко. Після семи місяців знайомства Анна виходила заміж за свого обранця. Тоді актриса вже була на шостому місяці вагітності.

Акторка Ганна Саліванчук Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Ми почали дуже швидко робити дітей, тому що я побачила в ньому чоловіка, від якого я хочу сина. Я хочу, щоб мій син був схожий саме на нього, з такими генами ", – розповіла актриса.

Вагітною під вінець йшла і зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова .

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Так, я виходила заміж на п'ятому місяці вагітності", – розповіла співачка.

Співак Влад Топалов зробив пропозицію телеведучій Регіні Тодоренко , коли вона була на сьомому місяці вагітності.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"На яхті в Середземному морі була пропозиція руки і серця ... Дістав колечко і каже:" будеш ти моєю дружиною? " Я сказала: "подивися на мій живіт, у мене немає вибору", – згадала ведуча.

А до ЗАГСУ пара дійшла, коли Регіна була на дев'ятому місяці вагітності.

Солістка групи НЕАНГЕЛІ Слава Камінська виходила заміж за Едгара Камінського, коли була на п'ятому місяці вагітності. Як згадує співачка, їх син Леон разом з мамою і татом веселився на весіллі.

Співачка Слава Камінська Фото: instagram.com/babaslavka

Вагітною була і дружина ведучого програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Тимура Мірошниченка Інна . Під час вагітності дівчину дуже мучив токсикоз, і вона пережила, як буде себе почувати в день весілля. Але малюк не турбував маму в такий важливий день. Як зазначила Інна, що і після весілля такого сильного токсикозу вже не було.

Інна та Тимур Мірошниченко Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Більше історій зірок дивіться у програмі "Зірковий шлях":

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