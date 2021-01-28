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Головні весілля 2020 року, які запам'яталися

Сьогодні, 19:09

Згадуєм, хто із зірок одружився

Незважаючи на те, що 2020 рік вніс корективи в життя кожної людини, зіркових весіль в такий складний рік вистачало. Хтось влаштував пишне торжество, хтось в колі близьких. Журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" вирішили згадати, хто із зірок пішов під вінець у минулому році.

Віктор Павлік

Весілля співака з 25-річною Катериною
Весілля співака з 25-річною Катериною
Фото: instagram.com/repyahovakate

У травні 2020 співак Віктор Павлік одружився зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою, яка молодша за нього на 29 років. Пара тільки розписалася в РАГСі, а велике торжество довелося скасувати через смерть молодшого сина артиста. Дружина співака вже розповіла, що пара планує зіграти весілля восени 2021 року.

Sonya Kay

Sonya Kay і Олег Петров
Sonya Kay і Олег Петров

Через смерть близької людини довелося скасувати гучне весілля і племінниці Софії Ротару Sonya Kay. У дівчини помер батько. Соня і її обранець хокеїст збірної України Олег Петров розписалися і просто посиділи в тихому сімейному колі.

Анна Сєдокова

Анна Седокова і Яніс Тімма
Анна Седокова і Яніс Тімма
Фото: Telegram-канал Антиглянец

Втретє вийшла заміж співачка Анна Сєдокова. 37-річна співачка і її 28-річний бойфренд Яніс Тімма одружилися в вересні 2020 року. Пара не ділилася подробицями урочистості.

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук та Христина Горняк
Володимир Остапчук та Христина Горняк
Фото: Віктор Распутін

Одружився в 2020 році і ведущий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук на своїй обраниці Христині Горняк. Зіркове весілля пройшло в розкішному ресторані під Києвом, а молодят і гостей розважала Вєрка Сердючка.

Григорій Чапкіс

Фото: instagram.com/gregory_chapkis

Найнеочікуваніше весілля 2020 року. В ефірі проєкту "Танців з зірками" хореограф Григорій Чапкіс зізнався, що одружився на обраниці, яка молодша за нього на 52 роки. Про дружину хореографа відомо тільки що її звуть Людмила і вона ровесниця внучки Григорія Миколайовича.

Раніше ми розповідали, що Памела Андерсон вийшла заміж за охоронця.

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