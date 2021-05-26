Волосся стає дибки: Андрій Макаревич оцінив ймовірність масштабної війни на сході України

Фронтмен групи "Машина часу" стверджує, що "не все з того, що ми бачимо, відбувається насправді"

Російський музикант Андрій Макаревич Фото: Власть vs Влащенко

Захоплений західною Україною фронтмен групи "Машина часу" Андрій Макаревич оцінив можливість повномасштабної війни на сході країни, а також висловив свою думку про політичну ситуацію в світі.

Повне інтерв'ю з Андрієм Макаревичем опубліковано на YouTube-каналі Влада vs Влащенко.

"Я дуже сподіваюся, що велика війна на сході України неможлива, – розповідає музикант. – Але це все наша надія. Взагалі, в світі діється якась чортівня: і з головами у людей, і з політикою, і з ситуацією. Одна надія, що ось ця хвиля вирівняється все-таки. Тому що світ тяжіє до гармонії".

За словами музиканта, не все з того, що ми бачимо, відбувається насправді.

"Комусь це цікаво, хтось на цьому добре заробляє, хтось не хоче, щоб це закінчувалося, – каже він. – Я читаю, як в Європі оцінюють цю ситуацію, у мене волосся стає дибки. Вони нічогісінько не знають, міфи приймають за реальність. Щось у людей сталося з головами".

Андрій Макаревич – відомий російський музикант та композитор. З 1969 року художній керівник групи "Машина часу". Автор музики і слів багатьох популярних пісень з репертуару колективу. Заслужений артист РФ.

Нагадаємо, раніше Макаревич в обнімку з "олдами" попрощався з Києвом.

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