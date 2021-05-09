Очікував глушину – побачив пишність. Макаревича захопила західна Україна (фото)
Артист гастролює західними областями України зі своїм джазовим проєктом
Легендарний музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич в захваті від міст західної України – своїми враженнями артист ділиться в соцмережі.
Українськими містами він їздить з гастролями свого джазового проекту УО5. І, судячи з запису в фейсбуці, його супроводжує дружина Ейнат Кляйн, яка довгий час прожила в Києві.
Артист опублікував фотографії будівель, які його вразили:
Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту до моменту повного припинення окупації території України з боку агресорів РФ. Але для Макаревича зробили виняток.
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