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Очікував глушину – побачив пишність. Макаревича захопила західна Україна (фото)

Сьогодні, 20:09

Артист гастролює західними областями України зі своїм джазовим проєктом

Музикант Андрій Макаревич
Музикант Андрій Макаревич
Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

Легендарний музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич в захваті від міст західної України – своїми враженнями артист ділиться в соцмережі.

Українськими містами він їздить з гастролями свого джазового проекту УО5. І, судячи з запису в фейсбуці, його супроводжує дружина Ейнат Кляйн, яка довгий час прожила в Києві.

"Їздимо з "УО5" по західній Україні – Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці... Я, зізнатися, очікував побачити все-таки дещо глушину – маленькі міста по 200 000 людей. А побачив пишну (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", – пише Макаревич в фейсбуці.

Артист опублікував фотографії будівель, які його вразили:

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Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту до моменту повного припинення окупації території України з боку агресорів РФ. Але для Макаревича зробили виняток.

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гастролі Андрій Макаревич Західна Україна
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