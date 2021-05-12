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Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

Сьогодні, 17:03

Нещодавно лідер рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич прибув з гастролями в Україну. Артист зізнався, що прийняли його добре

Андрій Макаревич виступив у Львові
Андрій Макаревич виступив у Львові
Фото: instagram.com/andrey_makarevich_official

Російський музикант Андрій Макаревич, якого днями звинуватили в неповазі до українського заходу, виступив у Львові. Він один з небагатьох російських артистів не їздив в турне по окупованих територіях, тому український кордон для нього відкритий. В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" 67-річний Андрій Макаревич розповів, як його зустріли в Україні.

Артист зізнався, що досі непохитний у своїх переконаннях і засуджує анексію Криму.

"Набридло. Почуваєшся папугою. А я не люблю почуватися папугою. Думка моя не змінилася за стільки років. Що торочити те саме", – коротко пояснив свою позицію Макаревич.

Водночас він дуже радий, що опинився в Україні тепер. Музикант зазначив, що міста – красиві, а люди сприйняли його добре.

"Загалом, ми проводимо дні в радості. Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії! Я приїхав і побачив на власні очі, і ті розповіді мені не цікаві. Люди чудові, абсолютно", – поділився Андрій Макаревич.

Відео: Сьогодні

Раніше ми показали, як Макаревича захопила Західна Україна.

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Джерело: instagram.com/andrey_makarevich_official
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