Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Андрій Макаревич підняв на ноги зал у Дніпрі – фани не хотіли розлучатися (відео)

Сьогодні, 14:11

Нещодавно музикант приїхав до України з новим джазовим проєктом УО5 і вже встиг виступити в Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Львові

Андрій Макаревич
Андрій Макаревич
Фото: instagram.com/andrey_makarevich_official

Російський музикант Андрій Макаревич, який в Полтаві змусив шанувальників аплодувати стоячи, продовжує гастролі з джазовим проєктом Україною. Тепер його колектив виступив у Дніпрі та знову влаштував аншлаг. Глядачі проводжали артистів бурхливими оплесками й навіть підсвистували.

Уривками з концерту Андрій Макаревич поділився у своєму Instagram-акаунті. На одному з відео артист виконав пісню "Тем, кто ушел".

Андрій Макаревич заспівав "Тем, кто ушел"
Відео: instagram.com/andrey_makarevich_official

На іншому відео можна побачити закінчення концерту: глядачі вигукують "браво" і проводжають музикантів гучними оплесками.

Андрій Макаревич в Дніпрі
Відео: instagram.com/andrey_makarevich_official

Нагадаємо, нещодавно Андрій Макаревич поділився враженнями від побаченого в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Тоді України ще не було". Макаревич здивував відповіддю про борщ Очікував глушину - побачив пишність. Макаревича захопила Західна Україна (фото) Джамала виправдалася за свій коментар під постом жінки Лещенка
концерт музикант Андрій Макаревич
Реклама

Новини партнерів

"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните

Популярні статті

Сьогодні, 10:28Events

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

Сьогодні, 10:28Смачно

Голубці з молодої капусти – швидкий і смачний рецепт

Вчора, 20:57Зірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

Вчора, 17:11Зірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

Вчора, 16:15Зірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

Вчора, 15:16Зірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

Вчора, 14:59Фаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

Вчора, 14:40Зірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

Вчора, 13:43Зірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

Вчора, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 06:00Зірково

На конкурсі Міс Всесвіт-2020 перемогла учасниця з Мексики

16 травняЗірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

16 травняМодно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти