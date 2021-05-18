Андрій Макаревич підняв на ноги зал у Дніпрі – фани не хотіли розлучатися (відео)
Нещодавно музикант приїхав до України з новим джазовим проєктом УО5 і вже встиг виступити в Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Львові
Російський музикант Андрій Макаревич, який в Полтаві змусив шанувальників аплодувати стоячи, продовжує гастролі з джазовим проєктом Україною. Тепер його колектив виступив у Дніпрі та знову влаштував аншлаг. Глядачі проводжали артистів бурхливими оплесками й навіть підсвистували.
Уривками з концерту Андрій Макаревич поділився у своєму Instagram-акаунті. На одному з відео артист виконав пісню "Тем, кто ушел".
На іншому відео можна побачити закінчення концерту: глядачі вигукують "браво" і проводжають музикантів гучними оплесками.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Макаревич поділився враженнями від побаченого в Україні.
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