Макаревич у компанії друзів попрощався з Києвом: душевне фото

Гастрольний тур Андрія Макаревича з його новим джазовим проектом УО5 підійшов до кінця. На прощання артист зробив фото в Києві зі своєю дружиною і близькими

Андрій Макаревич Фото: facebook.com/makarevichav

Лідер "Машини часу" Андрій Макаревич, який днями підняв на ноги зал в Дніпрі, завершив гастролі в Україні. Артист опублікував фото зі своїми друзями в Києві.

На знімку, опублікованому в Facebook, музикант позує обійнявшись зі своїми друзями й дружиною, Ейнат Клайн, яка сама родом з Києва.

"Прощаємося з Києвом і друзями", – написав Андрій Макаревич.

Шанувальники та друзі артиста емоційно відреагували на його від'їзд і запросили приїхати знову.

Андрій Макаревич з друзями в Києві Фото: facebook.com/makarevichav

Артистові залишили душевні коментарі:

"Повертайтеся! Завжди вам раді!"

"Краще, – До побачення..."

"До зустрічі"

"Андрій, не треба прощатися, треба казати – до побачення!"

Раніше Андрій Макаревич в Полтаві змусив шанувальників аплодувати стоячи.

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