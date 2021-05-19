Макаревич у компанії друзів попрощався з Києвом: душевне фото
Гастрольний тур Андрія Макаревича з його новим джазовим проектом УО5 підійшов до кінця. На прощання артист зробив фото в Києві зі своєю дружиною і близькими
Лідер "Машини часу" Андрій Макаревич, який днями підняв на ноги зал в Дніпрі, завершив гастролі в Україні. Артист опублікував фото зі своїми друзями в Києві.
На знімку, опублікованому в Facebook, музикант позує обійнявшись зі своїми друзями й дружиною, Ейнат Клайн, яка сама родом з Києва.
"Прощаємося з Києвом і друзями", – написав Андрій Макаревич.
Шанувальники та друзі артиста емоційно відреагували на його від'їзд і запросили приїхати знову.
Артистові залишили душевні коментарі:
- "Повертайтеся! Завжди вам раді!"
- "Краще, – До побачення..."
- "До зустрічі"
- "Андрій, не треба прощатися, треба казати – до побачення!"
Раніше Андрій Макаревич в Полтаві змусив шанувальників аплодувати стоячи.
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